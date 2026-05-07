Умєров готується до переговорів з Віткоффом у США – Bloomberg

Умєров і Віткофф можуть зустрітися вже цього тижня

Секретар РНБО, очільник української переговорної групи Рустем Умєров уже цього тижня може вирушити до Маямі для зустрічі зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, пише «Главком».

За даними видання, порядок денний можливої зустрічі офіційно не розкривають. Представник Білого дому, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, відмовився коментувати деталі майбутніх контактів.

Bloomberg зазначає, що переговори щодо завершення війни між Україною та Росією фактично зайшли у глухий кут. Основною перепоною залишається територіальне питання: Москва вимагає виведення українських військ із Донецької області, тоді як Київ наполягає, що не відмовиться від контрольованих територій і не визнає окуповані землі російськими.

У матеріалі також йдеться, що Київ очікував візиту Віткоффа до України разом з іншим посланцем США Джаредом Кушнером. Однак наразі поїздка до Києва залишається непідтвердженою. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що обох американських представників запросили до України, але остаточного рішення вони ще не ухвалили.

За інформацією Bloomberg, активна фаза переговорів між Києвом, Москвою та Вашингтоном опинилася на паузі після війни США й Ізраїлю проти Ірану.

Речниця Умєрова Діана Давітян коментувати інформацію про зустріч у Маямі відмовилася.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком РФ та Білорусі.