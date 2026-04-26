У США претенденти на грін-карту стикнуться з новою перевіркою поглядів на Ізраїль

Прихильники Палестини на протесті в Нью-Йорку минулого року
фото: The New York Times

У рекомендаціях для співробітників імміграційної служби адміністрація описує участь у пропалестинських протестах та критику Ізраїлю як «переважно негативні» фактори

Адміністрація Дональда Трампа запровадила суворіші критерії перевірки мігрантів, згідно з якими критика дій Ізраїлю або участь у пропалестинських акціях можуть стати підставою для відмови у посвідці на проживання. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на внутрішні навчальні матеріали Міністерства внутрішньої безпеки США, передає «Главком».

Ключові фактори, що тепер трактуються як «негативні» при розгляді заявок:

  • участь у пропалестинських мітингах, зокрема на базі університетських кампусів;
  • публікації в Instagram або X (Twitter) із критикою Ізраїлю (наприклад, заклики зупинити «ізраїльський терор»);
  • наруга над американським прапором або використання перекресленого прапора Ізраїлю.

Відтепер співробітники Служби громадянства та імміграції (USCIS) офіційно мають оцінювати ідеологічні погляди заявників. Новий підхід уже відобразився на статистиці: кількість схвалених грін-карт за останні місяці впала більш ніж удвічі. Окрім того, змінилася і внутрішня риторика агентства –фахівців із розгляду заявок тепер називають «захисниками батьківщини», а гаслом служби стало «Захищайте свою культуру».

Представники Білого дому та USCIS пояснюють таку політику захистом національних інтересів, наголошуючи, що іноземці з «антиамериканською ідеологією» не мають права на проживання в США. Водночас правозахисники критикують ці нововведення, вважаючи, що адміністрація Трампа свідомо прирівнює політичну критику до антисемітизму, порушуючи фундаментальні принципи свободи слова.

Раніше федеральний суддя в Бостоні Браян Мерфі визнав незаконною політику адміністрації президента Дональда Трампа, яка дозволяла швидко депортувати мігрантів до так званих третіх країн. 

Суддя постановив, що така практика порушує право людей на належну правову процедуру, оскільки їх могли вислати без достатнього повідомлення та без можливості оскаржити рішення або заявити про ризик для життя і безпеки.

Нагадаємо, Верховний суд США постановив, що американський президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, коли в односторонньому порядку ввів радикальні мита проти багатьох країн. Суд більшістю голосів дійшов висновку, що мита перевищують закон. Надзвичайні повноваження, на які намагався покластися Трамп, за словами суду, «не відповідають вимогам».

