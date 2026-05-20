Венс закликав Європу не панікувати через затримку відправки американських військових до Польщі

Венс: Ми лише затримали розгортання військ, які мали бути відправлені до Польщі. Це не скорочення. Це просто стандартна затримка ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейців уникати паніки через рішення Вашингтона відкласти перекидання до Польщі 4 тис. військовослужбовців зі складу 2-ї бронетанкової бригади 1-й кавалерійської дивізії. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Венс назвав цю ситуацію «не надто важливим питанням» і пояснив, що йдеться не про скасування місії, а лише про затримку. Водночас, він припустив, що підрозділи зрештою можуть розгорнути «в іншому місці» – як у межах Європи, так і за її межами, оскільки остаточного рішення щодо пункту призначення цих військ наразі немає.

Також віцепрезидент дорікнув європейським медіа за постійну критику на адресу США та американського лідера, закликавши їх замислитися над наслідками та оцінювати власні дії.

За словами Венса, Європа десятиліттями критикує внутрішні проблеми США, зокрема витрати на охорону здоров'я, забуваючи, що Вашингтон змушений виділяти величезні кошти на оборону саме через утримання десятків тисяч американських військових на європейському континенті. Він наголосив, що перш ніж висувати претензії президенту Сполучених Штатів, європейським ЗМІ варто «почати дивитися в дзеркало».

Нагадаємо, Пентагон раптово скасував розгортання американської бронетанкової бригади у Польщі, що може стати частиною масштабнішого скорочення військової присутності США в Європі.

Водночас, як зазначає The Wall Street Journal, рішення про скасування перекидання бригади стало несподіванкою навіть для частини американського оборонного істеблішменту.

За інформацією видання, Європейське командування США рекомендувало не продовжувати наступну ротацію бригади після завершення дев’ятимісячної місії, однак не пропонувало зупиняти розгортання вже під час його виконання.

До слова, Пентагон направив американських військових до України для вивчення досвіду застосування безпілотників у реальних бойових умовах. США прагнуть використати українські напрацювання у сфері дронів та протидії БпЛА для модернізації власної армії.