Польща видала тисячі паспортів українцям: скільки отримали росіяни та білоруси

Щоб стати громадянином Польщі, іноземці повинні легально проживати в країні, мати стабільний дохід, житло та знати польську мову щонайменше на рівні B1

У 2025 році польське громадянство отримали понад 19 тис. іноземців. Найбільше серед них – громадян України. За даними Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, польські паспорти отримали понад 10 тис. українців. Також громадянство надали 6,5 тис. білорусів та 759 росіян, передає «Главком».

Повідомляється, що така тенденція триває вже кілька років. Однією з головних причин є «Карта поляка», яка спрощує отримання постійного проживання, а згодом і громадянства.

Водночас у Польщі наголосили: тимчасовий захист для українців не означає автоматичного чи швидкого отримання паспорта.

Щоб стати громадянином Польщі, іноземці повинні легально проживати в країні, мати стабільний дохід, житло та знати польську мову щонайменше на рівні B1.

Крім того, польська влада планує посилити правила отримання громадянства. У МВС Польщі пропонують збільшити мінімальний термін проживання до восьми років, підвищити мовні вимоги до рівня B2 та запровадити тест з історії Польщі й конституційних цінностей.

Нагадаємо, громадяни України, які отримали тимчасовий захист у Польщі без наявності закордонного паспорта, повинні актуалізувати свої дані в реєстрі PESEL. Невиконання цієї вимоги може призвести до втрати спеціального статусу.

