Сі Цзіньпін та Путін підписали декларацію про багатополярний світ та заявили про узгодження проєкту газогону

Лариса Голуб
У Пекіні завершилися масштабні переговори у розширеному складі між лідером КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч завершилася підписанням низки спільних документів, головним із яких стала декларація про становлення багатополярного світу. Про це повідомляють китайські та російські державні медіа, інформує «Главком».

Декларація проти «гегемонії» та компліменти від Путіна

Окрім декларації про багатополярний світ, лідери підписали спільну заяву про зміцнення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії.

Також сторони офіційно домовилися продовжити дію Договору про добросусідство, дружбу і співробітництво між Китайською народною республікою та РФ. За інформацією агентства Xinhua, голова КНР заявив, що підписана 25 років тому угода заклала міцний фундамент для довгострокових відносин.

Сі Цзіньпін у своїй промові вдався до гострої критики Заходу.

«Цей світ зовсім не спокійний, зашкалює завдана односторонніми діями та гегемонією шкода. Загрожує повернення до закону джунглів», – підкреслив лідер Китайської народної республіки.

Сі Цзіньпін також додав, що Путін відвідує Китай уже у 25-й раз, що є свідченням «високого рівня та особливого характеру китайсько-російських відносин». Російський диктатор відразу спробував підлеститися до Сі, використавши китайську ідіому: «Не бачилися день, а ніби минуло три осені», назвав його «дорогим другом» та заявив, що їхні відносини «вже не раз пройшли випробування на міцність».

Енергетика, безвіз та масова «китаїзація» освіти в РФ

Під час переговорів Путін назвав Росію та Китай «важливими торговельними партнерами» і запевнив, що Москва готова забезпечувати безперебійне постачання енергоресурсів до КНР.

Крім того, на церемонії відкриття Років російсько-китайського співробітництва в галузі освіти диктатор похвалився масштабною «китаїзацією» російських студентів. За його словами, кількість росіян, які вчать китайську мову, зростає щороку: наразі це понад 100 тис. осіб всередині РФ, а ще 20 тис. освоюють її безпосередньо в КНР.

Серед інших практичних результатів саміту відомо про такі рішення:

  • Проєкт газопроводу «Сила Сибіру – 2»: прессекретар Кремля Пєсков заявив, що сторони досягли розуміння щодо основних параметрів – як по маршруту, так і по будівництву. За його словами, «залишилося домовитися про деякі нюанси».
  • Продовження безвізового режиму: Міністерство закордонних справ Китаю офіційно повідомило, що дію безвізу між Росією та КНР буде продовжено до 31 грудня 2027 року.

Також Путін офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Росію з візитом наступного року та висловив готовність особисто приїхати до Китаю восени для участі в саміті у Шеньчжені.

Одразу після церемонії підписання документів Путін залишив Будинок народних зібрань, зняв піджак і поїхав на автомобілі Aurus.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

До слова, у Пекіні відбулася офіційна зустріч лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним. Головними темами переговорів стали поглиблення двостороннього партнерства, критика зовнішньої політики США та поточна війна в Ірані. У Кремлі вже відзвітували про перші результати візиту. Путін назвав лідера Китаю своїм «дорогим другом» та окремо зазначив, що російсько-китайські відносини вже не раз пройшли випробування на міцність.

19 травня, 13:18
