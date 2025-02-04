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Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Шольц засудив ідею Трампа щодо обміну допомоги Україні на цінні метали
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
фото з відкритих джерел

Шольц назвав цю угоду егоїстичною

Президент США Дональд Трамп хоче обміняти українські рідкісноземельні метали на військову допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував цю ідею, передає видання ntv. 

Він засуджує пропозицію Трампа пов’язати подальшу оборонну допомогу з правами доступу до цінної сировини України. За його словами, було б дуже егоїстично використовувати ресурси країни для фінансування підтримки оборони. Про це Шольф заявив після неформального саміту ЄС у Брюсселі.

«Йдеться про те, щоб Україна могла фінансувати свою реконструкцію. Це великі завдання, враховуючи величезні руйнування. Тому ресурси країни повинні бути спрямовані на фінансування всього, що знадобиться після війни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що шукає спосіб обміняти рідкісноземельні метали України на допомогу від США. Зауважимо, у рамках презентованого минулого року «Плану перемоги» Україна запропонувала ЄС та США укласти угоди щодо інвестування у видобуток урану, титану та літію.

«В Україні є критичні ресурси на трильйони доларів, і Росія хоче їх забрати. Це титан, уран, літій, графіт, марганець і багато іншого, що не має потрапити ні до рук Росії, ні до рук її союзників. Ворогам вільного світу не можна давати жодних переваг у глобальній конкуренції. Україна пропонує ключовим партнерам – ЄС, Сполученим Штатам і нашим спільним глобальним партнерам – укласти спеціальну угоду про захист критичних ресурсів України, спільні інвестиції та спрямування відповідного економічного потенціалу для нашого спільного зростання», – зауважував президент Володимир Зеленський.

Очільник України наголошував, що «в цій угоді мають бути передбачені достатньо сильні санкції, щоб Росія не змогла нас переграти».

До слова, Сполучені Штати Америки відновили постачання зброї Україні після короткої паузи. Це сталося на вихідних, пише видання Reuters, посилаючись на інформацію від чотирьох обізнаних джерел. Повідомляється, що фракції Білого дому розходяться в думках щодо масштабів військової підтримки для Києва.

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Теги: фінансування Україна Олаф Шольц обмін дорогоцінні метали військова допомога США

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