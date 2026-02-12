Меланія Трамп заявила про возз’єднання викрадених українських дітей зі своїми родинами

Меланія Трамп продовжує працювати над питанням повернення викрадених дітей до України

Першій леді США Меланії Трамп вдалося домогтися возз’єднання українських дітей зі своїми родинами, яких викрала Росія. Відомо, що до своїх сімей повернулися й російські діти. Про це йдеться на сайті першої леді США, передає «Главком».

За даними пресслужби Меланії Трамп, перша леді вже втретє допомогла повернути дітей до їхніх сімей після того, як вони були розлучені з рідними через конфлікт.

Перша леді США особисто прокоментувала цю новину. «Я ціную те, що Росія та Україна віддані справі повернення дітей, які були переміщені через обставини, що супроводжують цей конфлікт. Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для гарантування безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів», – зазначила Меланія Трамп.

Скільки українських дітей було повернуто з Росії не відомо. Однак в офісі Меланії Трамп заявили, що робота над цим питанням триває. Представник першої леді продовжує вести перемовини з Україною та Росією. «Сьогодні це третє возз'єднання з тих пір, як я стратегічно працюю з обома країнами. Я не сумніваюся, що буде ще більше прогресу», – повідомила Меланія Трамп.

Нагадаємо, що перша леді США Меланія Трамп повідомила, що наразі триває активна робота над питанням повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії. За її словами, позитивні зрушення у цьому процесі можуть відбутися вже найближчим часом.

Напередодні, Путін відповів на лист першої леді США Меланії Трамп із проханням повернути українських дітей. За словами Меланії Трамп, вона тримає зв’язок із Росією у питанні повернення українських дітей, яких вивезли до РФ.

Також повідомлялося, що торік перша леді США Меланія Трамп повідомила про повернення семи українських дітей, викрадених Росією, додому. Ще семеро українських дітей - шість хлопчиків і одна дівчинка – повернулися до своїх родин у межах ініціативи з повернення депортованих дітей.