Російські ЗМІ вигадали фейк про антиукраїнську акцію угорського лижника на Олімпіаді

Оригінальне фото Адама Коні, яке була опублікована на сторінці збірної Угорщини в соцмережі

Російські пропагандисти поширили фейкове фото угорського лижника Адама Коні

Російські ЗМІ вигадали фейк про антиукраїнську акцію угорського лижника Адама Коні на Олімпіаді. Про це інформує «Главком».

12 лютого 2026 року у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що угорський лижник Адам Коня нібито висміяв поведінку українських колег, які виходили на старт із пластирями, на які були нанесені гасла на підтримку Владислава Гераскевича.

Пропагандисти з Росії поширили фото, де угорець махає рукою, а на внутрішній стороні його правої рукавички наклеєний пластир із написом англійською мовою: «Ви всіх нас задовбали». Повідомлялося, що він так нібито відреагував на дії українських спортсменів.

Ця інформація виявилася фейком, а фото відредагованим: на оригінальній фотографії, яка була опублікована на сторінці збірної Угорщини в соцмережі, на рукавичці Коні немає пластиру.

Як відомо, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.

Захист наполягає на тому, що рішення журі є несправедливим, а зображення загиблих колег на шоломі не є порушенням заборони на політичну пропаганду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив високою державною нагородою – орденом Свободи – відомого українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Нагородження відбулося на тлі гучного міжнародного скандалу, пов'язаного з дискваліфікацією спортсмена на зимових Олімпійських іграх-2026.

Згідно з указом, орден присвоєно за «самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей».

Як відомо, Володимир Зеленський розкритикував МОК через дискваліфікацію українця Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

«Спорт не означає безпам'ятство, а Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру», – заявив Зеленський.

Президент подякував олімпійцю за чітку позицію. За словами глави держави, його шолом – нагадування цілій планеті, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. На думку Зеленського, Гераскевич не порушив жодного правила.

Український президент нагадав, що 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією після повномасштабного вторгнення. Натомість 13 росіян, які поїхали до Італії в статусі нейтральних, за межами олімпійських арен підтримують агресію і окупацію. За словами Зеленського, на дискваліфікацію передусім заслуговують вони.

