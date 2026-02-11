Головна Спорт Новини
Міністр спорту РФ хоче заборонити в'їзд до Росії спортсменам, які змінили громадянство

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Міністр спорту РФ хоче заборонити в'їзд до Росії спортсменам, які змінили громадянство
Дегтярьов зробив скандальну заяву

Дегтярьов назвав зрадниками російських спортсменів, які змінили громадянство

Одіозний міністр спорту РФ і голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов вкрай негативно висловився про російських спортсменів, які змінили громадянство. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Дегтярьов

«Зараз ми навіть запровадили норму, я підписав такий наказ, навіть одного шахіста позбавили звання гросмейстера за зміну спортивного громадянства. Хто це? В Яндексі заб'єте: кого позбавив Дегтярьов звання гросмейстера. Там буде відповідь.

Значить, дивіться, тут ми їх годуємо, виховуємо, забезпечуємо тренерами, базами. І тут раз – кинув паспорт, поїхав. Усього позбавити, заборонити в'їзд у країну та користуватися нашими об'єктами спорту. І ми до цього прийдемо. Це питання дуже тонке, але компромісу тут, в принципі, бути не може. Їхати, виступати на міжнародні змагання всупереч обставинам, хай під нейтральним прапором, привозити до Росії медалі, служити прикладом, і це місце вигризати – це одне. А зміна громадянства – це зрада у чистому вигляді. І тому моя думка ось така, і вона правильна», – сказав Дегтярьов.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Теги: росія спорт

Читайте нас

