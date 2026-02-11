Міністр спорту РФ хоче заборонити в'їзд до Росії спортсменам, які змінили громадянство

Дегтярьов назвав зрадниками російських спортсменів, які змінили громадянство

Одіозний міністр спорту РФ і голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов вкрай негативно висловився про російських спортсменів, які змінили громадянство. Про це повідомляє «Главком».

Що сказав Дегтярьов

«Зараз ми навіть запровадили норму, я підписав такий наказ, навіть одного шахіста позбавили звання гросмейстера за зміну спортивного громадянства. Хто це? В Яндексі заб'єте: кого позбавив Дегтярьов звання гросмейстера. Там буде відповідь.

Значить, дивіться, тут ми їх годуємо, виховуємо, забезпечуємо тренерами, базами. І тут раз – кинув паспорт, поїхав. Усього позбавити, заборонити в'їзд у країну та користуватися нашими об'єктами спорту. І ми до цього прийдемо. Це питання дуже тонке, але компромісу тут, в принципі, бути не може. Їхати, виступати на міжнародні змагання всупереч обставинам, хай під нейтральним прапором, привозити до Росії медалі, служити прикладом, і це місце вигризати – це одне. А зміна громадянства – це зрада у чистому вигляді. І тому моя думка ось така, і вона правильна», – сказав Дегтярьов.

