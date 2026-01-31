Головна Країна Суспільство
Зеленський: Україна готується до переговорів зі США і очікує зустрічей наступного тижня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей
Зеленський заслухав доповідь Умєрова щодо підготовки до наступних переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в постійному контакті з американською стороною та очікує конкретики щодо подальших зустрічей. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, пише «Главком».

За словами Зеленського, протягом дня йому доповідав секретар Ради національної безпеки і оборони України  Рустем Умєров. Президент наголосив, що українська сторона готова працювати в усіх робочих форматах, аби переговорний процес мав практичний результат.

«Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були», –  підкреслив Зеленський.

Він також зазначив, що Україна розраховує на проведення зустрічей уже наступного тижня і активно готується до них. За словами президента, Київ очікує від партнерів чітких пропозицій щодо подальших кроків і змістовного наповнення переговорів.

Як повідомлялось, Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України. 

До слова, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що 31 січня мав зустріч із представником Кремля Кирилом Дмитрієвим у Маямі і назвав її «продуктивною та конструктивною».

Нагадаємо, 24 січня в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів завершилися перші тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США. 

Зеленський прокоментував завершення переговорів між Україною, США та Росією, що тривали два дні в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

Це був перший подібний формат за довгий час, до якого були залучені не лише дипломати, а й військові керівники всіх трьох сторін. За словами Зеленського, фокус був на «можливих параметрах закінчення війни».

Володимир Зеленський

