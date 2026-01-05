Головна Думки вголос Віктор Таран
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Чому Венесуела не стала захищати Мадуро

Як США вдалося без бою захопити Мадуро
фото з відкритих джерел

Всі втомилися від ситуації всередині Венесуели

А ви звернули увагу, що під час десантної операції ніхто не стріляв по американських вертольотах. Ніхто не захотів захищати ні Мадуро, ні, зрештою, країну. Чому?

А просто всі втомилися від ситуації всередині Венесуели. Красиві гасла про непохитну боліваріанську республіку, яка ніколи не зламається під американським тиском, не працювали в умовах кризи економіки, дикої інфляції, санкцій, жахливої корупції.

І ця тотальна бідність в країні, яка має найбільші у світі запаси нафти врешті решт і призвела до цих результатів.

Власне, корупція і була причиною, через яку так легко американських військових вдалося захопити диктатора.

Швидше за все просто дали грошей оточенню Мадуро і військовим. Причому, дали дуже небагато як за американськими мірками США пропонувало лише 50 млн доларів за інформацію про Мадуро.

Тож щодо армії Венесуели і спецслужб є така цитата: «Перш ніж витрачати величезні гроші на оборону, потрібно створити для людей той рівень життя, який вони захочуть захищати».

Ось у Венесуелі не було ні рівня життя, ні оборони, ні грошей. І навряд чи у цьому були винні тільки агенти ЦРУ чи Трамп.

Тож сподіваюсь, що Венесуела, отримавши шанс на нормальне демократичне життя скористається ним по повній.

P.S. Доказом моїх тез є факт відсутності масових протестів громадян на вулицях Каракаса. Тож здається громадян Венесуели все влаштовує.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
