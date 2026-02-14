Росія переорієнтувалася на величезні втрати особового складу, зробивши ставку на виснаження України ціною «людського ресурсу»

Поки світові лідери обговорюють безпеку в Мюнхені, Кремль зіткнувся із серйозною кризою людських ресурсів. Як повідомляє The Telegraph, російська армія щомісяця втрачає близько 35 тис. осіб, і наявних темпів вербування добровольців, ув'язнених та іноземців уже не вистачає для покриття цих втрат, пише «Главком».

Попри незначне просування військ РФ, його темпи подекуди нижчі, ніж під час найбільш виснажливих операцій Першої світової війни. Аналітик Майкл Кофман зазначає, що російська воєнна машина свідомо переорієнтувалася на величезні втрати особового складу, зробивши ставку на виснаження противника ціною «людського ресурсу».

За даними розвідки, замість офіційних хвиль призову Путін запровадив систему безперервної мобілізації. Резервістів, яких за документами готують для тилових завдань, масово відправляють на передову. Масштаби цієї прихованої кампанії вже перевищують показники 2022 року, проте Кремль ретельно приховує цифри, побоюючись соціального вибуху та масової еміграції.

Видання підкреслює, що стратегія диктатора базується на витривалості: він сподівається перечекати, поки західна єдність похитнеться. Проте така модель не може бути нескінченною. Перспектива повної відкритої мобілізації залишається політично токсичною для режиму і загрожує внутрішньою дестабілізацією.

Журналісти проводять паралель із 1917 роком, коли військовий тупик та економічний занепад призвели до краху російської імперії. У підсумку автори приходять до висновку, що Україна здатна перемогти, оскільки ресурси РФ вичерпні, проте успіх напряму залежить від непохитної та тривалої підтримки з боку Європи.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа впроваджує нову стратегію припинення війни в Україні, зосереджуючись на руйнуванні логістичних ланцюгів ключових союзників Росії. Як повідомляє Fox News із посиланням на експертів з безпеки, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.