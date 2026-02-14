Головна Світ Соціум
search button user button menu button

The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
фото з відкритих джерел

Росія переорієнтувалася на величезні втрати особового складу, зробивши ставку на виснаження України ціною «людського ресурсу»

Поки світові лідери обговорюють безпеку в Мюнхені, Кремль зіткнувся із серйозною кризою людських ресурсів. Як повідомляє The Telegraph, російська армія щомісяця втрачає близько 35 тис. осіб, і наявних темпів вербування добровольців, ув'язнених та іноземців уже не вистачає для покриття цих втрат, пише «Главком».

Попри незначне просування військ РФ, його темпи подекуди нижчі, ніж під час найбільш виснажливих операцій Першої світової війни. Аналітик Майкл Кофман зазначає, що російська воєнна машина свідомо переорієнтувалася на величезні втрати особового складу, зробивши ставку на виснаження противника ціною «людського ресурсу».

За даними розвідки, замість офіційних хвиль призову Путін запровадив систему безперервної мобілізації. Резервістів, яких за документами готують для тилових завдань, масово відправляють на передову. Масштаби цієї прихованої кампанії вже перевищують показники 2022 року, проте Кремль ретельно приховує цифри, побоюючись соціального вибуху та масової еміграції.

Видання підкреслює, що стратегія диктатора базується на витривалості: він сподівається перечекати, поки західна єдність похитнеться. Проте така модель не може бути нескінченною. Перспектива повної відкритої мобілізації залишається політично токсичною для режиму і загрожує внутрішньою дестабілізацією.

Журналісти проводять паралель із 1917 роком, коли військовий тупик та економічний занепад призвели до краху російської імперії. У підсумку автори приходять до висновку, що Україна здатна перемогти, оскільки ресурси РФ вичерпні, проте успіх напряму залежить від непохитної та тривалої підтримки з боку Європи.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Дональда Трампа впроваджує нову стратегію припинення війни в Україні, зосереджуючись на руйнуванні логістичних ланцюгів ключових союзників Росії. Як повідомляє Fox News із посиланням на експертів з безпеки, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

Теги: мобілізація путін армія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто насправді почав демонтаж Заходу
Від Криму до Brexit: хроніка атаки на Захід
3 лютого, 13:35
Європа намагається самоствердитися в той час коли Україна стікає кров’ю, стримуючи навалу зі сходу
Коаліція рішучих ніяк не може перетнути «Рубікон нерішучості»
25 сiчня, 20:42
Бундесвер розіслав перші 5 тис. листів для первинного відбору на військову службу
У Німеччині перші 5 тис. юнаків отримали повістки
16 сiчня, 04:43
Мета російської пропаганди – деморалізація суспільства та підрив стійкості українського суспільства
Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД
20 сiчня, 08:36
Російські автоперевезення на межі краху – розвідка
Російські автоперевезення на межі краху – розвідка
20 сiчня, 15:08
Інтерпол став інструментом в руках Кремля – BBC
Інтерпол став інструментом в руках Кремля – BBC
26 сiчня, 14:29
Ворог не зміг наростити це угруповання, попри всі мобілізаційні зусилля, через надзвичайно високий рівень втрат
Сирський розповів, чому РФ не змогла збільшити кількість військ на фронті
18 сiчня, 16:59
Путін прокоментував тему Гренландії та переговори з США
Гренландія і мільярд на «Раду миру». Путін знайшов нові способи «підкупити» Трампа
21 сiчня, 21:53
Bank of Scotland спіймали на порушенні санкцій проти Росії
Британія оштрафувала Bank of Scotland за порушення санкцій проти Росії
26 сiчня, 14:44

Соціум

The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
The Telegraph: Путін проводить таємну мобілізацію
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
Акторка подала до суду на уряд Албанії за використання її обличчя для ШІ-міністерки
Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина
Німецький аеропорт припинив обслуговування рейсів: у чому причина
Соцопитування зафіксували зміну настроїв у США на користь Байдена
Соцопитування зафіксували зміну настроїв у США на користь Байдена
16-річний українець затримав озброєного грабіжника у Берліні
16-річний українець затримав озброєного грабіжника у Берліні
Безпілотники атакували Волгоградську область
Безпілотники атакували Волгоградську область

Новини

Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12
Вашингтон, Київ та Москва готують новий раунд діалогу: заява Кремля
Вчора, 12:27

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua