Всесвітня федерація бадмінтону з наступного року змінить підхід до матчів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Нововведення вже встигли випробувати на матчах міжнародних турнірів
фото: Badminton Europe

В організації заявили, що зміни є необхідними для збільшення популярності спорту

Світовий бадмінтон стоїть на порозі масштабних змін: на 87-й щорічній генеральній асамблеї Всесвітньої федерації бадмінтону у Горсенсі було затверджено перехід на нову систему підрахунку очок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BWF.

У чому полягатимуть зміни?

Починаючи з 4 січня 2027 року, звичний формат з трьох гейми до 21 очка буде замінено на систему 3х15. Згідно з новим регламентом, для перемоги в геймі гравцеві необхідно буде набрати лише 15 очок, а матч, як і раніше, триватиме до двох перемог у геймах. Це рішення було підтримано необхідною більшістю у дві третини голосів членів федерації. Президент BWF Кхунінг Патама Лісвадтракул підкреслила, що такі зміни спрямовані на залучення нового покоління вболівальників та адаптацію спорту до вимог сучасного мовлення, при цьому фундаментальна природа бадмінтону залишиться незмінною.

Європейська федерація бадмінтону також активно підтримала ініціативу. Її президент Свен Серре наголосив, що такий крок є обов’язковим для збереження конкурентоспроможності бадмінтону на світовій арені проти інших швидких видів спорту.

Чому запровадили такі зміни?

Головним очікуваним ефектом від впровадження системи 3х15 є значне скорочення тривалості матчів та підвищення їхньої інтенсивності. Тепер у спортсменів не буде часу на тривалу «розкачку» – кожне очко стає значно вагомішим, а ціна помилки зростає в рази.  Важливо зазначити, що ця реформа не була спонтанною: систему 3х15 тривалий час випробовували на турнірах серії Futures, де вона довела свою здатність робити розіграші рішучішими, а загальний сценарій гри — менш передбачуваним для глядачів.

Нагадаємо, що один із найстаріших олімпійських видів спорту змінює правила. Міжнародний союз сучасного п'ятиборства під керівництвом Роба Стайла оголосив про масштабну реформу дисципліни та перенесення ключових змагань 2026 року до Китаю.

