Business Insider: Дубай поступово повертається до нормального життя після обстрілів Ірану

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Business Insider: Дубай поступово повертається до нормального життя після обстрілів Ірану
Деякі родини, які виїжджали з Дубая, вирішили повернутися на тлі перемир’я між США та Іраном
фото: Associated Press

Дубайські школи та заклади вищої освіти відновлюють очне навчання, а частина компаній переводить співробітників назад в офіси

Дубай поступово починає повертатися до нормального життя на тлі перемир’я між США та Іраном. Після більш ніж тижня режиму припинення вогню знову відкриються школи, а працівники повертаються до очного формату роботи. Про це інформує «Главком» із посиланням на Business Insider.

Управління знань і людського розвитку Дубая оголосило, що приватні школи та заклади вищої освіти відновлять очне навчання з понеділка. Того ж дня мають знову запрацювати і шкільні автобуси. Паралельно частина компаній після кількох тижнів дистанційної роботи переводить співробітників назад в офіси, оскільки клієнти дедалі частіше наполягають на особистих зустрічах.

Крім того, як додає видання, війна серйозно вдарила по іміджу Дубая як безпечного хабу для іноземців. Під час конфлікту місто зіткнулося з наслідками ударів, перебоями в транспорті, закриттям повітряного простору та зривами в роботі сервісів. Після цього багато мешканців почали жити в режимі постійної готовності до нового загострення.

Особливо складною ситуація виявилася для мігрантів з низькими доходами, які часто не могли дозволити собі виїхати. Деякі з них зіткнулися також зі скороченням зарплат і погіршенням умов праці на тлі економічних наслідків війни.

Водночас деякі родини, які виїжджали з Дубая, вирішили повернутися, пише видання. При цьому місцеві визнають: відчуття повної безпеки не повернулося, а невизначеність нікуди не зникла. Тож люди мешканці почали уважніше стежити за новинами, обговорюють ризики та готуються до можливих нових потрясінь, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, на початку квітня Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про атаку на центр хмарних обчислень компанії Amazon у Бахрейні, назвавши це відповіддю на нещодавні вбивства іранських посадовців. Згодом з'явилася інформація про ще одну ціль – центр обробки даних компанії Oracle у Дубаї.

До слова, переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.

Теги: війна ОАЕ Іран

Business Insider: Дубай поступово повертається до нормального життя після обстрілів Ірану
Business Insider: Дубай поступово повертається до нормального життя після обстрілів Ірану
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

