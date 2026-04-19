Business Insider: Дубай поступово повертається до нормального життя після обстрілів Ірану

Деякі родини, які виїжджали з Дубая, вирішили повернутися на тлі перемир’я між США та Іраном

Дубайські школи та заклади вищої освіти відновлюють очне навчання, а частина компаній переводить співробітників назад в офіси

Дубай поступово починає повертатися до нормального життя на тлі перемир’я між США та Іраном. Після більш ніж тижня режиму припинення вогню знову відкриються школи, а працівники повертаються до очного формату роботи. Про це інформує «Главком» із посиланням на Business Insider.

Управління знань і людського розвитку Дубая оголосило, що приватні школи та заклади вищої освіти відновлять очне навчання з понеділка. Того ж дня мають знову запрацювати і шкільні автобуси. Паралельно частина компаній після кількох тижнів дистанційної роботи переводить співробітників назад в офіси, оскільки клієнти дедалі частіше наполягають на особистих зустрічах.

Крім того, як додає видання, війна серйозно вдарила по іміджу Дубая як безпечного хабу для іноземців. Під час конфлікту місто зіткнулося з наслідками ударів, перебоями в транспорті, закриттям повітряного простору та зривами в роботі сервісів. Після цього багато мешканців почали жити в режимі постійної готовності до нового загострення.

Особливо складною ситуація виявилася для мігрантів з низькими доходами, які часто не могли дозволити собі виїхати. Деякі з них зіткнулися також зі скороченням зарплат і погіршенням умов праці на тлі економічних наслідків війни.

Водночас деякі родини, які виїжджали з Дубая, вирішили повернутися, пише видання. При цьому місцеві визнають: відчуття повної безпеки не повернулося, а невизначеність нікуди не зникла. Тож люди мешканці почали уважніше стежити за новинами, обговорюють ризики та готуються до можливих нових потрясінь, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, на початку квітня Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про атаку на центр хмарних обчислень компанії Amazon у Бахрейні, назвавши це відповіддю на нещодавні вбивства іранських посадовців. Згодом з'явилася інформація про ще одну ціль – центр обробки даних компанії Oracle у Дубаї.

До слова, переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто.