Швидкість до 80 км/год у Києві: чи зміняться правила з 1 квітня. Пояснення КМДА

У Києві цьогоріч вирішили не впроваджувати традиційне сезонне підвищення швидкості на окремих ділянках доріг. З 1 квітня до 1 листопада на всіх столичних магістралях продовжуватиме діяти стандартне обмеження до 50 км/год відповідно до вимог ПДР. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком». Таке рішення ухвалили за результатами комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі.

Фахівці проаналізували стан визначених раніше ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних лімітів. Під час оцінки експерти зважали на наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів та зон з обмеженою видимістю. Крім того, вагомим аргументом стала актуальна статистика дорожньо-транспортних пригод за попередній рік.

Додатковим фактором для збереження єдиного швидкісного режиму стали заплановані на весняно-літній період ремонтні роботи, під час яких на багатьох вулицях діятимуть тимчасові схеми організації руху.

Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватися встановлених правил та пам'ятати, що камери автоматичної фіксації у столиці налаштовані на міський ліміт у 50 км/год.

Нагадаємо, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.

Основні причини автопригод на Київщині:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху

порушення правил маневрування

порушення правил проїзду перехресть.

Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.