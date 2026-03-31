Швидкість до 80 км/год у Києві: чи зміняться правила з 1 квітня. Пояснення КМДА

Ірина Міллер
Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватися встановлених правил
фото: патрльна поліція Києва

Фахівці проаналізували стан визначених раніше ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних лімітів

У Києві цьогоріч вирішили не впроваджувати традиційне сезонне підвищення швидкості на окремих ділянках доріг. З 1 квітня до 1 листопада на всіх столичних магістралях продовжуватиме діяти стандартне обмеження до 50 км/год відповідно до вимог ПДР. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком». Таке рішення ухвалили за результатами комплексного обстеження міської вулично-дорожньої мережі.

Фахівці проаналізували стан визначених раніше ділянок з урахуванням чинної методики встановлення швидкісних лімітів. Під час оцінки експерти зважали на наявність смуг громадського транспорту, лівих поворотів та зон з обмеженою видимістю. Крім того, вагомим аргументом стала актуальна статистика дорожньо-транспортних пригод за попередній рік. 

Додатковим фактором для збереження єдиного швидкісного режиму стали заплановані на весняно-літній період ремонтні роботи, під час яких на багатьох вулицях діятимуть тимчасові схеми організації руху.

Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватися встановлених правил та пам'ятати, що камери автоматичної фіксації у столиці налаштовані на міський ліміт у 50 км/год. 

Нагадаємо, у Київській області протягом 2025 року сталося понад дві тисячі дорожньо-транспортних пригод.

Основні причини автопригод на Київщині:

  • перевищення безпечної та встановленої швидкості руху
  • порушення правил маневрування
  • порушення правил проїзду перехресть.

Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.

Читайте також

Засідання Київського апеляційного суду, під час якого розглядають апеляцію на вирок Артема Косова, засудженого до довічного через вбивство підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. Київ, 25 березня 2026 року
Вбивство на фунікулері у Києві: апеляційний суд залишив Косову довічне
25 березня, 16:28
Правоохоронці задокументували отримання першої частини обумовленої суми, а згодом затримали ділка під час отримання $25 тис.
Фіктивна інвалідність за $32 тис.: у Києві викрито схему втечі військовозобовʼязаних за кордон
24 березня, 15:22
Затриманий виконавець теракту у Бучі. 23 березня 2026 року
Теракт у Бучі: затримано 21-річного підозрюваного (фото)
23 березня, 12:46
Після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Україна попрощалася з Патріархом Філаретом. Церемонія поховання
22 березня, 15:00
Предстоятель УПЦ КП відійшов у вічність після важкої хвороби 
Київ прощається з Патріархом Філаретом: трансляція
20 березня, 20:14
Внаслідок вибуху ніхто не постраждав
Хотів похизуватися перед сусідами: у Києві чоловік підірвав запал від гранати в квартирі
16 березня, 12:06
Понівечена меморіальна табличка на будинку, де жив захисник
На Оболоні чоловік понівечив пам’ятну дошку захиснику через сварку з донькою героя
10 березня, 16:11
Вистава «Чикаго» відбудеться у Київському національному академічному театрі оперети
Куди сходити у Києві 9-15 березня: дайджест культурних подій
7 березня, 19:05
Сьогодні, 6 березня, столиця переживає найхолодніший день, далі градуси підуть догори
До +15 градусів і без опадів: коли до Києва прийде справжня весна
6 березня, 12:05

Перед Центральним вокзалом у Києві встановлено 10 парклетів: реакція киян
На Київщині бійці тероборони знайшли кістку мамонта віком 25 тисяч років (фото)
Полуничний сезон у Києві розпочато: де шукати ягоду та скільки вона коштує
Бере допомогу як біженка і купила елітний електрокар. Дружина заступника Кличка відзначилася дорогою обновою
Київ 31 березня прийматиме почесних гостей: рух столицею буде частково перекрито
Ребров склав заявку збірної України на матч проти Албанії
Сьогодні, 09:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
29 березня, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
29 березня, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
