Іран заявив про удари по центрах Amazon та Oracle у Бахрейні та Дубаї

Аліна Самойленко
фото: Reuters

Раніше Іран попереджав, що під прицілом опиняться американські корпорації у сферах ІТ та штучного інтелекту

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив про атаку на центр хмарних обчислень компанії Amazon у Бахрейні, назвавши це відповіддю на нещодавні вбивства іранських посадовців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

У заяві КВІР стверджує, що об'єкт нібито використовувався для «шпигунських та терористичних технологій» і був повністю знищений. Згодом з'явилася інформація про ще одну ціль – центр обробки даних компанії Oracle у Дубаї. Наразі офіційних доказів успішності цих атак не надано, а компанія Amazon лише підтвердила, що працює з місцевою владою над забезпеченням безпеки персоналу та рекомендує клієнтам переносити робочі дані з постраждалих регіонів.

Загострення сталося після того, як у Тегерані внаслідок авіаудару загинула дружина Камаля Харазі, старшого радника верховного лідера Ірану, а сам він дістав важкі поранення. Іранські чиновники звинуватили в нападі США та Ізраїль. У відповідь КВІР попередив, що під прицілом опиняться американські корпорації у сферах ІТ та штучного інтелекту, які Тегеран вважає причетними до координації операцій із ліквідації своїх лідерів. До оприлюдненого списку потенційних цілей увійшли 17 гігантів ринку, серед яких Apple, Microsoft, Google, Meta, Intel, Tesla та Boeing.

Ситуація навколо технологічної інфраструктури на Близькому Сході залишається вкрай напруженою. Представники американських компаній, зокрема AWS, закликають бізнес мігрувати до інших хмарних локацій, оскільки загрози з боку Ірану стають дедалі конкретнішими. Хоча незалежні джерела поки не підтверджують масштабів руйнувань у Бахрейні та ОАЕ, КВІР наголошує на готовності продовжувати удари по інфраструктурі, яку він пов’язує з розвідувальною діяльністю Вашингтона.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

