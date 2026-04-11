Великоднє перемир’я розпочалося. Генштаб озвучив умови

Із 16:00 години 11 квітня почалося великоднє перемир’я між Україною та РФ. Триватиме воно до кінця доби 12 квітня. Як інформує «Главком», Генеральний штаб Збройних сил України озвучив правила, яких дотримуватиметься на суходолі, на морі та у повітрі.

«За дорученням Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Головнокомандувач Збройних Сил України визначив завдання Силам оборони України забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня. Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування», – ідеться у заяві.

Враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора, наголосили у Генштабі.

«У разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню у агресивних цілях – українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження. Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі», – сказано у повідомленні.

Запуски російською армією ракет чи ударних БпЛА по нашій території також отримають дзеркальну відповідь.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова дотримуватися «режиму тиші», проте будь-які кроки залежатимуть від дій агресора.

Нагадаємо, Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти країни та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

До слова, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.