Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Великоднє перемир'я розпочалося. Генштаб озвучив умови

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
фото: офіційний Telegram-канал Сухопутних військ ЗС України

Із 16:00 години 11 квітня почалося великоднє перемир’я між Україною та РФ. Триватиме воно до кінця доби 12 квітня. Як інформує «Главком», Генеральний штаб Збройних сил України озвучив правила, яких дотримуватиметься на суходолі, на морі та у повітрі.

«За дорученням Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Головнокомандувач Збройних Сил України визначив завдання Силам оборони України забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня. Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування», – ідеться у заяві.

Враховуючи попередні порушення росіянами таких домовленостей, Сили оборони України мають бути в готовності до негайного реагування на будь-які провокації та наступальні дії з боку агресора, наголосили у Генштабі.

«У разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню у агресивних цілях – українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження. Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі», – сказано у повідомленні.

Запуски російською армією ракет чи ударних БпЛА по нашій території також отримають дзеркальну відповідь.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова дотримуватися «режиму тиші», проте будь-які кроки залежатимуть від дій агресора.

Нагадаємо, Служба безпеки фіксує регулярні спроби ворога дестабілізувати ситуацію всередині України, зокрема напередодні та під час великих релігійних свят, таких як Великдень. Попри заяви країни-агресора про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти країни та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій.

До слова, російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про запровадження пасхального перемир'я в зоні бойових дій. Згідно з офіційною заявою Кремля, режим тиші розпочнеться о 16:00 11 квітня і триватиме до завершення доби 12 квітня 2026 року.

Читайте також:

Теги: Генштаб Володимир Зеленський Україна президент правила перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 851 танк
Втрати ворога станом на 11 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:41
Зеленський повідомив про блокування допомоги від ЄС
Підготовка до зими під загрозою: Зеленський попередив про ризики
9 квiтня, 17:27
ЄС відмовився від штампів на кордоні
ЄС перейшов на нову систему контролю кордону: що зміниться для українців
8 квiтня, 20:12
Зеленський розкрив, як Україна зароблятиме на зброї під час війни
Як Україна буде продавати зброю? Зеленський розкрив стратегію
3 квiтня, 13:18
Українська сторона фіксує тісну співпрацю між Москвою та Тегераном
Скільки насправді Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив цифри
28 березня, 20:34
Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Серафима Шевчик після смерті Патріарха винесла на загал його інтимні «таємниці»
Намісниця монастиря Московської церкви спровокувала хвилю обурення у дні прощання з Філаретом: що сталося
23 березня, 10:32
Помічник міністра війни США Даніель Циммерман заявив, що Пентагон підтвердив курс на гарантії безпеки для України
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
19 березня, 09:14
Україна домовилася з іспанською компанією Sener про співпрацю в ракетній сфері
Україна розширила військову співпрацю з Іспанією: деталі
18 березня, 14:37

Події в Україні

«Напечіть домашніх пляцків». Звільнений із полону захисник розчулив дзвінком до бабусі
«Напечіть домашніх пляцків». Звільнений із полону захисник розчулив дзвінком до бабусі
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
У розтрощеній атакою квартирі в Cумах вціліла паска: фото, що вражає
У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою
У полоні РФ знайдено українців, доля яких була невідомою
Великоднє перемир’я розпочалося. Генштаб озвучив умови
Великоднє перемир’я розпочалося. Генштаб озвучив умови
Омбудсман пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Омбудсман пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні
На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на міні

Новини

Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
Сьогодні, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
Сьогодні, 12:10
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 11 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
Вчора, 15:17
Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Вчора, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua