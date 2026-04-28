Мінсоцполітики оновило правила для ВПО у 2026 році

Діти ВПО отримуватимуть допомогу на проживання незалежно від доходу батьків

Міністерство соціальної політики України розширило програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), збільшивши терміни виплат та спростивши умови для найбільш вразливих категорій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Нові умови для дітей та терміни виплат

Згідно з оновленими правилами, термін виплат для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшено з 24 до 30 місяців. Основні зміни торкнулися дітей: тепер допомога на проживання для малечі до 6 років призначається незалежно від рівня доходу родини (за умови дотримання інших критеріїв програми).

Діти віком від 6 до 18 років мають право на допомогу, якщо вони мешкають у зонах бойових дій або на безпечних територіях, де навчаються у місцевих закладах освіти.

Підтримка непрацездатних осіб

Для пенсіонерів та людей з інвалідністю розширено можливості отримання коштів. Якщо раніше дохід особи перевищував встановлений ліміт, тепер зʼявилася можливість повторно подати документи на перегляд виплат.

У 2026 році граничний дохід для цієї категорії становить 10 380 грн на одну особу. Якщо встигнути подати заяву до 1 червня 2026 року, допомога нараховуватиметься ретроспективно – з 1 січня 2026 року. У разі пізнішого звернення виплати призначать з місяця подання заяви.

Як оформити допомогу

Подати заяву на призначення допомоги на проживання можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України (ПФУ);

через уповноважену особу місцевої ради або через ЦНАП;

поштою на адресу територіального органу ПФУ.

У відомстві зазначили, що якщо особа ще не має статусу ВПО, оформити його можна дистанційно через портал або застосунок «Дія».

Нагадаємо, допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб була запроваджена у березні 2022 року як один із основних інструментів підтримки людей, що змушені були залишити свої домівки через повномасштабну агресію РФ. Протягом 2024-2025 років уряд кілька разів змінював критерії надання виплат, фокусуючи підтримку на найбільш незахищених верствах населення та тих, хто не має можливості самостійно забезпечити себе роботою.

