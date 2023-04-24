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Ексрозвідник з Вінниччини пробіг марафон у Лондоні, щоб зібрати гроші побратимам

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Ексрозвідник з Вінниччини пробіг марафон у Лондоні, щоб зібрати гроші побратимам
У Лондоні Роман Кашпур здолав 42,7 км

Роман Кашпур з протезом пробіг марафон у столиці Великої Британії

Колишній розвідник Роман Кашпур з Хмільника на Вінниччини, який у 2019 році втратив частину ноги поблизу Марʼянки, пробіг Лондонський марафон на протезі. Так він хотів зібрати гроші на протезування українських військових. Про це інформує naparise.com.

Роман Кашпур у 2016 році добровольцем пішов боронити Батьківщину, а вже через рік підписав контракт зі ЗСУ. У 2019 році військовий отримав поранення — поблизу Марʼянки наступив на протипіхотну міну та втратив частину ноги.

Попри все, вже через 9 місяців після втрати кінцівки Роман вирішив взяти участь в «Іграх героїв» – міжнародних спортивних змаганнях ветеранів ЗСУ та армій дружніх країн. Два роки поспіль він перемагав: у 2020-му в категорії профі – кросфіт, у 2021-му – кросфіт та підтягування.

У 2021 році Роман Кашпур встановив рекорд – за 44 секунди протягнув 16-тонний літак Ан-26 на 6 метрів і 40 см.

З початку повномасштабного вторгнення Роман знову пішов на війну на купальному протезі. Захищав Україну на харківському напрямку. Пів року потому він повернувся додому, став волонтерити та повернувся до зайнять спортом.

На сайті організаторів марафону Роман розповів, що вирішив взяти участь, щоб підтримати українських військових: залучити підтримку для постачання найсучасніших протезів, широкої реабілітації та соціальної підтримки цих українських героїв; зібрати кошти на закупівлю 35 інвалідних візків, зокрема з джойстиком та кермом, для медзакладів України; а також – підвищити обізнаність про допомогу пораненим людям, які втратили кінцівки.

Так, Роман співпрацював з кількома благодійними організаціями, зокрема БФ «Громадянин» (Citizen).

Роман Кашпур
Роман Кашпур

У Лондоні Роман Кашпур пробіг 37 кілометрів, жодного разу не зупинившись, а потім йому стало зле.

«Після 37-го кілометру мені в один момент почало хотітись спати. Мабуть тиск, бо так різко з'явилась сонливість. Далі на 38-мому кілометрі моя свідомість почала реально вимикатись. Я вирішив, щоб не розбити об лондонський асфальт свій ніс, краще пройдусь», – пише Роман Кашпур.
На кожному відрізку дистанції марафонцям пропонували воду, тоніки та енергетичні гелі. Роман брав лише воду, бо все інше раніше не пробував і боявся, щоб не стало ще гірше.

Ексрозвідник з Вінниччини пробіг марафон у Лондоні, щоб зібрати гроші побратимам фото 1

«На 39-ому кілометрі, коли прохолодна вода, котру я постійно лив на голову не допомагала, я знизив темп і йдучи почав лити в себе все, що пропонували організатори. Все, щоб хоча б якось зарядитись енергією, і змусити мозок почати працювати», – пише Роман Кашпур.

Загалом він здолав 42,7 км.

Теги: Вінниччина спорт війна

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