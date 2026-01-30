Головна Країна Події в Україні
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 30 січня 2026 року

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя, Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу, Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну, США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв, Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки, Пентагон заявив, що готовий виконати будь-яке рішення Трампа щодо Ірану.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 30 січня:

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя

У ніч на 30 січня російські терористичні війська завдали удару по спальному району Запоріжжя, влучивши в житлову багатоповерхівку. 

За попередньою інформацією, поранення дістала одна людина. Внаслідок атаки у будинку вибито вікна та пошкоджено балкони.  На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків та стану постраждалого уточнюється.

Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє Сполученим Штатам запроваджувати імпортні мита щодо країн, які продають або постачають нафту Кубі, оголосивши ситуацію навколо Гавани загрозою національній безпеці США.

У документі Трамп заявив, що дії кубинської влади становлять «незвичайну та надзвичайну загрозу» для Сполучених Штатів.

«Ситуація щодо Куби становить незвичайну та надзвичайну загрозу для національної безпеки та зовнішньої політики Сполучених Штатів», – йдеться в указі.

США позбавили іранських посадовців та їхніх родин візових привілеїв

Сполучені Штати скасували спеціальні імміграційні привілеї для високопосадовців Ірану та членів їхніх сімей.

У заяві йдеться, що держсекретар Марко Рубіо ухвалив рішення про позбавлення іранських чиновників можливості користуватися привілеями для перебування у США.

У Вашингтоні наголосили, що особи, які отримують вигоду від репресивної політики іранської влади, не повинні мати доступу до американської імміграційної системи.

Пентагон заявив, що готовий виконати будь-яке рішення Трампа щодо Ірану

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові готові виконати будь-яке рішення президента Дональда Трампа щодо Ірану з метою недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

«Іран не повинен прагнути ядерного потенціалу. Ми будемо готові виконати все, чого цей президент очікує від Військового міністерства», – заявив Хегсет.

Американські посадовці зазначають, що Трамп наразі розглядає можливі варіанти дій, однак остаточного рішення щодо ударів по Ірану ще не ухвалено.

Трамп пригрозив 50% тарифами на канадські літаки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть відкликати сертифікацію канадських літаків та запровадити 50% мито на авіатехніку з Канади, якщо Оттава не змінить свою позицію щодо сертифікації літаків Gulfstream.

За його словами, США ухвалили рішення відкликати сертифікацію Bombardier Global Express та всіх літаків, вироблених у Канаді, до моменту повної сертифікації продукції Gulfstream.

Трамп також звинуватив Канаду у фактичному блокуванні продажу американських літаків на своєму ринку.

Інші важливі новини

Трамп і демократи досягли попередньої угоди, щоб уникнути шатдауну

Віткофф заявив, що у переговорах Києва та Москви щодо територій є «значний прогрес»

Нова Зеландія відмовилася приєднатися до Ради миру Трампа

