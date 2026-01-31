Головна Світ Економіка
Bloomberg: ЄС готує радикальні зміни в нафтових санкціях проти Росії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Наразі в ЄС діє механізм граничної ціни на російську нафту, який з 1 лютого має знизитися до $44,10 за барель
фото з відкритих джерел

ЄС може відмовитися від цінової стелі на російську нафту та ввести повну заборону на морські послуги

Європейський союз розглядає можливість кардинального посилення санкцій проти російської нафти, замінивши чинний механізм цінової стелі прямою забороною на ключові послуги для її морського транспортування. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом обговорень, пише «Главком».

Йдеться про ініціативу в межах 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії за повномасштабну війну проти України. Якщо пропозицію буде схвалено країнами-членами, європейським компаніям можуть заборонити надавати страхові, транспортні та інші послуги, необхідні для морських перевезень російської нафти незалежно від ціни бареля.

За словами співрозмовників Bloomberg, такий крок означав би суттєве посилення нинішніх обмежень і водночас спростив би контроль за дотриманням санкцій. На відміну від цінової стелі, яка потребує постійного моніторингу та складних механізмів перевірки, повна заборона на послуги зменшила б можливості обходу обмежень.

Наразі в ЄС діє механізм граничної ціни на російську нафту, який з 1 лютого має знизитися до $44,10 за барель. Цей поріг переглядається кожні шість місяців і встановлюється на рівні на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту марки Urals. Проте, як зазначають джерела агентства, ефективність такого підходу дедалі частіше ставиться під сумнів.

Європейський союз планує узгодити новий пакет санкцій до кінця лютого. У Брюсселі наголошують, що доходи від експорту нафти залишаються критично важливими для російської економіки та фінансування війни проти України. 

Крім нафтових обмежень, за інформацією Bloomberg, ЄС також готує додаткові санкції проти російських банків і нафтових компаній, криптовалютних сервісів та фінансових установ у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції.

Окрему увагу в новому пакеті знову приділять судам так званого «тіньового флоту», які використовуються для транспортування російської нафти в обхід обмежень.

Як повідомлялось, доходи Росії від експорту нафти у 2025 році впали приблизно на 20% порівняно з результатами 2024 року.

Нагадаємо, Європейська комісія до кінця 2026 року має намір запропонувати країнам-членам Європейського Союзу відмовитися від закупівель російської нафти. Водночас питання відмови від ядерного палива з РФ потребує більш тривалої підготовки.

До слова, російський нафтовий гігант «Лукойл» досягнув попередньої домовленості про продаж своїх закордонних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle. 

Теги: нафтопродукти росія нафта Європейський Союз санкції

