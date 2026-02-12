Голова МЗС Кенії має намір відвідати Москву через вербування їхніх громадян на війну проти України

Кенійці отримують поранення, потрапляють у полон та гинуть у війні, воюючи на на боці РФ

Кенія засудила вербувальників, які заманюють кенійців до Росії

Голова МЗС Кенії Мусалія Мудаваді заявив про наміри остаточно вирішити питання з вербуванням кенійців на війну проти України. Уряд країни засудив вербування своїх громадян Росією. Про це пише «Главком» із посиланням на France24.

Голова МЗС Мусалія Мудаваді заявив, що він хоче відвідати Москву, аби вирішити це питання. Адже ситуація з вербуванням кенійців набирає обертів. За останні два місяці з Кенії до Росії переїхали 30 тис. громадян.

Голова МЗС Кенії стверджує, що рекрутингові агентства, через яких вербували громадян вже закриті. Наразі деякі кенійці, що воювали на боці Росії, перебувають у полоні. Тому Мудаваді намагається домогтися їхнього звільнення. «Ми бачимо загибель людей, і я планую відвідати Москву, щоб наголосити на тому, що це необхідно припинити», – підсумував Мудаваді.

Кенійців вербують на війну проти України фото: скриншот France24

Про ситуацію з масовим вербуванням кенійців висловився молодший міністр закордонних справ Корір Сінг Оей. За його словами, кенійців використовують на війні проти України, як «гарматне м’ясо». «Їхня участь у цьому конфлікті є неприпустимою», – наголосив політик.

За останні тижні з’являється багато інформації про те, що кенійців обманом змушують їхати до Росії на війну проти України. Внаслідок чого кенійці отримують поранення, потрапляють у полон та гинуть.

Кенія підтвердила, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні проти України. Міністерство закордонних справ Кенії повідомило, що вербувальні агентства продовжують активно працювати як у Кенії, так і в Росії, намагаючись залучити більше кенійців до участі у війні.

Нагадаємо, як один із завербованих Росією кенійців розповів, що за контактом він мав працювати охоронцем в РФ. Він пояснив, що його контракт передбачав такі послуги з його боку, як охоронна, приготування їжі або водіння. Проте, коли кенієць прибув до РФ, все виявилося інакшим.

Також голова МЗС Кенії також розповів, що кенійці, яких врятували з російської армії, зізналися, що їх змушували збирати російські дрони без попередньої підготовки. Також вони працювали з хімічними речовинами без захисного спорядження.

До слова, президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським попросив сприяти звільненню громадян Кенії, яких Росія завербувала для участі у війні проти України. Вільям Руто зазначив, що обидва президенти стурбовані долею молодих кенійців.