В Іспанії відбудуться TikTok–переговори між США та Китаєм: чого очікувати від зустрічі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Іспанії відбудуться TikTok–переговори між США та Китаєм: чого очікувати від зустрічі
Експерти не очікують значного прориву від цих переговорів
колаж: glavcom.ua

США та Китай обговорять торговельні перешкоди та долю TikTok

У неділю в Мадриді відбудуться переговори між офіційними особами США та Китаю. Це вже четверта зустріч американських та китайських представників, які намагаються запобігти краху торговельних відносин між двома країнами. Серед основних тем обговорення буде продаж частини додатку TikTok у зв'язку з набличенням терміну домовленостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ключові теми переговорів

На порядку денному зустрічі в іспанській столиці:

  • Торговельні перешкоди: міністр фінансів США Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір обговорять тарифи, запроваджені президентом Трампом та укладене раніше торговельне перемир’я.
  • TikTok: обговорення наближення дедлайну, до якого китайська компанія ByteDance має продати американську частину додатку. Очікується, що термін буде вчергове продовжено.
  • Тиск на Росію: представники США вимагатимуть від Китаю припинити закупівлі російської нафти. Бессент та Грір закликали союзників із G7 запровадити «суттєві тарифи» на імпорт з Китаю та Індії, щоб обмежити доходи РФ та примусити її до мирних переговорів з Україною.

Як зазначає видання, експерти не очікують значного прориву від цих переговорів, однак вважають, що вони можуть закласти основу для майбутньої зустрічі між президентами Трампом та Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив  4 липня 2025 року, що Сполучені Штати почнуть переговори з Китаєм щодо можливої угоди про TikTok на початку наступного тижня. За його словами, угода щодо продажу американських операцій програми для коротких відео «практично» досягнута. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я думаю, що ми почнемо у понеділок чи вівторок... розмови з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним із його представників, але ми б майже досягли угоди», – сказав Трамп журналістам у літаку Air Force One.

Ці переговори відбуватимуться на тлі продовженого Трампом до 17 вересня терміну, до якого китайська компанія ByteDance мала позбутися американських активів TikTok.

Теги: Іспанія США Китай TikTok

