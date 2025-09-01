Головна Техно HiTech
TikTok впроваджує нові можливості: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
TikTok впроваджує нові можливості: що відомо
Нові функції будуть запущені протягом наступних кількох тижнів
TikTok додає голосові нотатки та можливість обміну фото в особистих повідомленнях

Компанія TikTok оголосила про запуск нових функцій для своїх особистих повідомлень (DM). Відтепер користувачі зможуть надсилати голосові нотатки та ділитися до дев'яти зображень або відео в індивідуальних та групових чатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TechCrunch.

За допомогою голосових нотаток користувачі зможуть записувати та надсилати аудіоповідомлення тривалістю до 60 секунд. Запровадження цієї функції наближує TikTok до інших популярних платформ, таких як WhatsApp та Instagram, де такий формат спілкування вже давно став звичним.

Крім того, користувачі тепер можуть ділитися кількома фотографіями та відео одночасно. Вони можуть робити знімки безпосередньо в додатку або обирати їх зі своєї галереї, а також редагувати контент перед надсиланням.

Для забезпечення безпеки користувачів TikTok запровадив кілька важливих обмежень. Зокрема, надсилати зображення чи відео як перший запит на повідомлення — заборонено. Крім того, при надсиланні такого контенту користувачам буде виводитись нагадування про конфіденційність.

Для неповнолітніх віком від 16 до 18 років діють додаткові захисні заходи: автоматичні системи виявлятимуть та блокуватимуть зображення, що містять оголене тіло. Користувачі старше 18 років можуть увімкнути цю функцію безпеки в налаштуваннях додатка.

Нові функції будуть запущені протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, компанія TikTok оголосила про скорочення сотень співробітників свого відділу модерації контенту у Великій Британії, покладаючись на штучний інтелект (ШІ). Цей крок відображає ширшу тенденцію в індустрії соціальних мереж, де такі гіганти, як Meta та X, також замінюють модераторів-людей автоматизованими системами. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Скорочення торкнуться команди з 2500 осіб у Великій Британії, а також співробітників у Південній та Південно-Східній Азії. Точна кількість звільнених не розголошується, але джерела говорять про сотні.

Теги: TikTok

