Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови

Експертка по губах розшифрував жарт короля Чарльза та інші розмови Трампа з королівською родиною

Під час державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії експерт з читання по губах Нікола Хіклінг розкрила зміст розмов між американським лідером, його дружиною Меланією та членами королівської родини. Зустріч, яка відбулася у Віндзорському замку, супроводжувалася не лише офіційними церемоніями, а й кількома несподіваними моментами. Про це пише «Главком» із посиланням на Metro.

Як стверджує Хіклінг, король Чарльз III розпочав розмову з Меланією Трамп з дружнього жарту, висловивши надію, що вітряна погода не здує її великий фіолетовий капелюх.

Президент і перша леді потиснули руки королю Чарльзу та королеві Каміллі, а Трамп сказав монарху: «Як ваші справи? Мені приємно, Ваша Величносте. Дякую за запрошення».

Тоді король Карл пожартував, звертаючись до Меланії: «Я дуже сподіваюся, що вітер не знесе вашого капелюха».и Цей коментар викликав сміх у першої леді.

Під час зустрічі також відбувся цікавий обмін люб’язностями між Дональдом Трампом та принцесою Уельською Кейт. За даними експерта, Трамп назвав її «красивою», що одразу ж розрядило атмосферу.

Окрім цього, Нікола Хіклінг змогла розшифрувати й інші діалоги. Трамп запитав принца Вільяма про його дітей, на що той відповів, що вони почуваються добре та вже повернулися до школи. Кейт та Меланія обговорювали свої макінтоші, які, як виявилося, є одними з їхніх улюблених видів одягу під час польотів.

В одному з моментів Трамп, здавалося, вів більш серйозну розмову з королем Чарльзом, кажучи, що він «намагається це довести» і що «треба слухати, якщо хочеш дізнатися». Також Трамп тепло відгукнувся про принца Вільяма, назвавши його «фантастичним».

Після урочистого прийому, де Трамп оглянув почесну варту, королівська родина та американські гості вирушили на приватний обід. Пізніше відбувся державний банкет, а сьогодні Трамп має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

До слова, королева Камілла та дружина президента США Меланія Трамп з’явилися під час державного банкету у Віндзорському замку, обравши вбрання у кольорах, що викликали чимало обговорень. Камілла постала у синій сукні, тоді як перша леді віддала перевагу жовтому вбранню. Поєднання цих відтінків недарма привернуло увагу – саме ці кольори традиційно вважаються королівськими кольорами у Британії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.