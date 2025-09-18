Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Експертка по губах розповіла про розмови короля Чарльза і Трампа
Ian Vogler/Daily Mirror/PA Wire

Експертка по губах розшифрував жарт короля Чарльза та інші розмови Трампа з королівською родиною

Під час державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії експерт з читання по губах Нікола Хіклінг розкрила зміст розмов між американським лідером, його дружиною Меланією та членами королівської родини. Зустріч, яка відбулася у Віндзорському замку, супроводжувалася не лише офіційними церемоніями, а й кількома несподіваними моментами. Про це пише «Главком» із посиланням на Metro.

Як стверджує Хіклінг, король Чарльз III розпочав розмову з Меланією Трамп з дружнього жарту, висловивши надію, що вітряна погода не здує її великий фіолетовий капелюх.

Президент і перша леді потиснули руки королю Чарльзу та королеві Каміллі, а Трамп сказав монарху: «Як ваші справи? Мені приємно, Ваша Величносте. Дякую за запрошення».

Тоді король Карл пожартував, звертаючись до Меланії: «Я дуже сподіваюся, що вітер не знесе вашого капелюха».и Цей коментар викликав сміх у першої леді. 

Під час зустрічі також відбувся цікавий обмін люб’язностями між Дональдом Трампом та принцесою Уельською Кейт. За даними експерта, Трамп назвав її «красивою», що одразу ж розрядило атмосферу.

Окрім цього, Нікола Хіклінг змогла розшифрувати й інші діалоги. Трамп запитав принца Вільяма про його дітей, на що той відповів, що вони почуваються добре та вже повернулися до школи. Кейт та Меланія обговорювали свої макінтоші, які, як виявилося, є одними з їхніх улюблених видів одягу під час польотів.

В одному з моментів Трамп, здавалося, вів більш серйозну розмову з королем Чарльзом, кажучи, що він «намагається це довести» і що «треба слухати, якщо хочеш дізнатися». Також Трамп тепло відгукнувся про принца Вільяма, назвавши його «фантастичним».

Після урочистого прийому, де Трамп оглянув почесну варту, королівська родина та американські гості вирушили на приватний обід. Пізніше відбувся державний банкет, а сьогодні Трамп має зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

До слова, королева Камілла та дружина президента США Меланія Трамп з’явилися під час державного банкету у Віндзорському замку, обравши вбрання у кольорах, що викликали чимало обговорень. Камілла постала у синій сукні, тоді як перша леді віддала перевагу жовтому вбранню. Поєднання цих відтінків недарма привернуло увагу – саме ці кольори традиційно вважаються королівськими кольорами у Британії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Меланія Трамп президент перша леді король Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін і Сі Цзіньпін на військовому параді у Китаї, 3 вересня 2025 року
У Трампа гальм для Путіна немає. А хто сказав, що є у Сі?
15 вересня, 12:30
Стубб під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією
18 серпня, 23:20
Зеленський та Трамп прокоментували, чи можливі вибори в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
18 серпня, 21:37
Президент розповів, навіщо потрібна була карта на зустрічі з Трампом
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
21 серпня, 10:40
Тривають необхідні слідчі дії у справі про вбивство Андрія Парубія
Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія, вибухи у Росії: головне за ніч
1 вересня, 05:44
Берлінська закликала українців передавати на фронт необхідне
Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
31 серпня, 17:58
Сьогоднішня зустріч лідерів матиме гібридний формат, деякі учасники спілкуватимуться через відеозвʼязок
Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів до Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»
4 вересня, 13:33
Трампом і Путін на базі Ельмендорф-Річардсон, Аляска
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна «швидко закінчується»
12 вересня, 16:26
Король Великої Британії Чарльз та президент США Дональд Трамп у кареті
Трамп прибув на зустріч з британським королем Чарльзом III
Вчора, 15:17

Життя

Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
Бенкет у Віндзорському замку: розкішне меню та ексклюзивні напої на честь Дональда Трампа
Ющенко відвідав театр Лесі Українки (фото)
Ющенко відвідав театр Лесі Українки (фото)
Зірковий шеф-кухар став гангстером і пограбував три банки за день
Зірковий шеф-кухар став гангстером і пограбував три банки за день
Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день
Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день
Голова партії «Голос» Кіра Рудик показала нового члена родини
Голова партії «Голос» Кіра Рудик показала нового члена родини

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua