Трамп збирається повернути контроль над стратегічною авіабазою в Афганістані

США мають намір повернути контроль над авіабазою в Баграмі

Президент США Дональд Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі, яка після виведення американських військ з Афганістану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

«Ми збиралися покинути Афганістан, але покинути його з силою і гідністю. І ми збиралися зберегти Баграм, велику авіабазу, одну з найбільших авіабаз у світі. Ми віддали її їм просто так», – каже він.

Американський президент додав, що США мають намір повернути контроль над авіабазою в Баграмі. «До речі, ми намагаємося повернутися туди. Це може бути невеликою сенсаційною новиною... Це за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю. Так що відбувається багато речей», – додав президент США.

Як відомо, у жовтні 2001 року США ввели свої війська в Афганістан, щоб усунути від влади талібів. Як вважали Штати, радикальні ісламісти приховували Усаму бен Ладена та інших діячів «Аль-Каїди», які стояли за терактами 11 вересня того ж року. Усама бен Ладен спершу заперечував будь-яку причетність до теракту, однак у 2004 році він взяв на себе відповідальність за атаки.

У травні 2011 року силами американських спецпризначенців Усаму бен Ладена було виявлено і вбито в Афганістані. Головного підозрюваного в організації нападів – Халіда Шейха Мохаммеда та чотирьох його спільників було заарештовано в Пакистані у 2002-2003 роках.

Вашингтон поступово нарощував свій контингент у країні, вливаючи мільярди доларів у боротьбу з повстанням «Талібану» та відбудову Афганістану. 31 серпня 2021 року США остаточно вивели свої війська з Афганістану, таким чином завершивши 20-літню місію.