США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok

Найближчим часом робочі групи двох країн проведуть додаткові переговори, аби фіналізувати угоду

Китай та Сполучені Штати досягли базової домовленості щодо врегулювання питання подальшої роботи китайської соцмережі TikTok у США і продовжать використовувати механізм консультацій для усунення розбіжностей, що залишились. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство торгівлі Китаю.

«Сторони досягли базової рамкової домовленості щодо належного вирішення питань, повʼязаних із TikTok, зниження інвестиційних бар’єрів та сприяння розвитку двостороннього торгово-економічного співробітництва», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом робочі групи двох урядів проведуть додаткові переговори щодо підсумкових документів та внутрішніх процедур для їх узгодження і затвердження.

Під час переговорів глава відомства і віцепрем’єр Хе Ліфен наголосив на непохитності рішення Китаю захищати свої законні права та інтереси, в тому числі щодо TikTok, а також підтримуватиме національні компанії у проведенні рівноправних комерційних переговорів із партнерами на основі ринкових принципів.

«Суть китайсько-американських торгово-економічних відносин полягає у взаємній вигоді та взаємовигідних результатах, обидві сторони мають широкий простір для співпраці та значні спільні інтереси. Співпраця між Китаєм та Сполученими Штатами вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація також завдасть шкоди обом», – наголосив він.

Чиновник висловив сподівання, що Вашингтон теж продемонструє прагнення до порозуміння і негайно скасує обмежувальні заходи щодо компаній Китаю та разом із Пекіном створюватиме сприятливі умови для стабільного розвитку зв’язків між державами у галузі торгівлі й економіки.

До слова, в Мадриді відбулися переговори між офіційними особами США та Китаю. Це вже четверта зустріч американських та китайських представників. Серед основних тем обговорення – продаж частини додатка TikTok у зв'язку з наближенням терміну домовленостей.