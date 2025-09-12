Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч

Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських БпЛА на Польщу, Сенат США обговорює визнання РФ державою-спонсором тероризму, вибухи пролунали у Росії та на окупованій території Луганщини, Польща закрила кордон з Білоруссю. «Главком» зібрав головні події ночі проти 12 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп назвав атаку на Польщу помилкою РФ

Президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

Трамп двічі повторив, що інцидент міг статися «помилково», додавши: «Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться». Цим він уникнув прямого засудження Росії та не назвав інцидент атакою.

Сенат США активно обговорює визнання РФ державою-спонсором тероризму

У Сенаті США знову посилюються заклики до ухвалення жорстких санкцій проти Росії. Двопартійна група сенаторів виступає за визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Законопроєкт, представлений сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Кеті Брітт, а також демократами Річардом Блументалем і Емі Клобучар, пропонує визнати Росію та Білорусь державами, що підтримують тероризм. Ця міра буде застосована, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Росія заслужила право бути в цьому списку, і закликав лідерів обох партій обговорити та проголосувати за цей законопроєкт. Зараз лише кілька країн, включаючи Іран і Північну Корею, мають такий статус.

Вибухи у Смоленську у Росії

У ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ у Росії.

Як повідомляють місцеві мешканці, у місті було близько восьми вибухів. Росіяни бачили у небі спалахи.

У Смоленську, ймовірно, постраждала АЗС «Лукойл», там розгорілася пожежа.

Безпілотники атакували окуповану Луганщину

У ніч на 12 вересня на території тимчасово окупованої Луганської області пролунали вибухи.

Як відомо, окуповану Луганщину атакували безпілотники. За попередньою інформацією, було уражено склад боєприпасів окупантів.

Пишуть, що у районі ураження відбувається потужна детонація БК.

Польща закрила кордон із Білоруссю

Польща в ніч на 12 вересня закрила кордон із Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що це рішення пов’язане з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2025», які, на його думку, спрямовані «безпосередньо проти Польщі та Європейського Союзу».

За словами Кервінського, рух буде відновлено лише тоді, коли безпека поляків буде гарантована. Він додав, що з економічної точки зору Польща зацікавлена в якнайшвидшому відкритті кордону.

Обмеження діють в обох напрямках – як на виїзд до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Вони стосуються як автомобільного, так і залізничного транспорту.

Трамп розповів, що на вбивцю Кірка відкрито «полювання»

Президент США Дональд Трамп заявив, що на причетних до вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка влаштували «полювання».

Трамп назвав стрільця «справжньою твариною», а скоєний злочин – «ганебним».

«У нас існує група радикальних лівих божевільних і ми збираємося вирішити цю проблему (знайти вбивць – «Главком»)», – сказав американський президент.

Водночас, Трамп зазначив, що Чарлі Кірк був «великим противником насильства».