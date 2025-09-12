Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
Трамп: Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп уникнув прямого засудження Росії та не назвав атакою інцидент з безпілотниками у Польщі 

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських БпЛА на Польщу, Сенат США обговорює визнання РФ державою-спонсором тероризму, вибухи пролунали у Росії та на окупованій території Луганщини, Польща закрила кордон з Білоруссю. «Главком» зібрав головні події ночі проти 12 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп назвав атаку на Польщу помилкою РФ

Президент США Дональд Трамп своєрідно відреагував на проникнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Відповідаючи на запитання журналістів, він припустив, що це могла бути помилка, і не став засуджувати дії Росії.

Трамп двічі повторив, що інцидент міг статися «помилково», додавши: «Хай там як, я не радий, що щось відбувається, пов'язане з усією цією ситуацією. Сподіваюся, це все закінчиться». Цим він уникнув прямого засудження Росії та не назвав інцидент атакою.

Сенат США активно обговорює визнання РФ державою-спонсором тероризму

У Сенаті США знову посилюються заклики до ухвалення жорстких санкцій проти Росії. Двопартійна група сенаторів виступає за визнання РФ державою-спонсором тероризму. 

Законопроєкт, представлений сенаторами-республіканцями Ліндсі Гремом і Кеті Брітт, а також демократами Річардом Блументалем і Емі Клобучар, пропонує визнати Росію та Білорусь державами, що підтримують тероризм. Ця міра буде застосована, якщо вони не повернуть понад 19 тисяч українських дітей, викрадених під час війни.

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Росія заслужила право бути в цьому списку, і закликав лідерів обох партій обговорити та проголосувати за цей законопроєкт. Зараз лише кілька країн, включаючи Іран і Північну Корею, мають такий статус.

Вибухи у Смоленську у Росії

У ніч на 12 вересня безпілотники масовано атакували Смоленськ у Росії. 

Як повідомляють місцеві мешканці, у місті було близько восьми вибухів. Росіяни бачили у небі спалахи.

У Смоленську, ймовірно, постраждала АЗС «Лукойл», там розгорілася пожежа.

Безпілотники атакували окуповану Луганщину

У ніч на 12 вересня на території тимчасово окупованої Луганської області пролунали вибухи. 

Як відомо, окуповану Луганщину атакували безпілотники. За попередньою інформацією, було уражено склад боєприпасів окупантів.

Пишуть, що у районі ураження відбувається потужна детонація БК.

Польща закрила кордон із Білоруссю

Польща в ніч на 12 вересня закрила кордон із Білоруссю. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський заявив, що це рішення пов’язане з російсько-білоруськими військовими навчаннями «Захід-2025», які, на його думку, спрямовані «безпосередньо проти Польщі та Європейського Союзу». 

За словами Кервінського, рух буде відновлено лише тоді, коли безпека поляків буде гарантована. Він додав, що з економічної точки зору Польща зацікавлена в якнайшвидшому відкритті кордону.

Обмеження діють в обох напрямках – як на виїзд до Білорусі, так і на в'їзд до Польщі. Вони стосуються як автомобільного, так і залізничного транспорту.

Трамп розповів, що на вбивцю Кірка відкрито «полювання»

Президент США Дональд Трамп заявив, що на причетних до вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка влаштували «полювання». 

Трамп назвав стрільця «справжньою твариною», а скоєний злочин – «ганебним».

«У нас існує група радикальних лівих божевільних і ми збираємося вирішити цю проблему (знайти вбивць – «Главком»)», – сказав американський президент.

 Водночас, Трамп зазначив, що Чарлі Кірк був «великим противником насильства».

Теги: США вбивство кордон тероризм Дональд Трамп росія Білорусь Польща Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
15 серпня, 16:08
Росія заявляє про нібито передачу 146 українських військовополонених
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Як відомо, прогнозувати обсяги експорту на майбутнє складно, оскільки атаки дронів тривають
Росія нарощує експорт нафти після ударів дронів – Reuters
26 серпня, 23:27
Представництво НАТО в Україні висловило щирі співчуття жертвам та їхнім родинам
Рютте про обстріли в Україні: Ми не можемо бути наївними щодо Путіна
28 серпня, 19:47
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
29 серпня, 11:08
Мігранти вбивали один одного на шляху до Канарських островів
Масова різанина на судні з мігрантами: вбито 72 особи
4 вересня, 13:03
У Запоріжжі загорівся приватний будинок через атаку РФ
Удар по Запоріжжю, смертельна ДТП у Мексиці: головне за ніч
9 вересня, 05:26
Михайло Подкоритов, який є військовослужбовцем армії РФ, має можливість взяти участь у чемпіонаті світу
Участь військових з РФ у чемпіонаті світу: з'явилася реакція Міжнародної федерації важкої атлетики
8 вересня, 13:26
Гарвард почав отримувати повідомлення про відновлення багатьох федеральних грантів
Гарвард частково повертає федеральне фінансування після судового рішення
Вчора, 04:11

Політика

Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Нова очільниця британського МЗС їде до Києва
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
Вибухи у Росії, заява Трампа про атаку на Польщу: головне за ніч
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT
Польща закрила кордон із Білоруссю
Польща закрила кордон із Білоруссю
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення
Сенат США знову розглядає визнання РФ державою-спонсором тероризму – Axios
Сенат США знову розглядає визнання РФ державою-спонсором тероризму – Axios

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua