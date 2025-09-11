ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка

Чарлі Кірк був убитий 10 вересня

ФБР просить громадськість допомогти у встановленні особи, яка має відношення до стрілянини засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Сьогодні місцеве відділення ФБР у Солт-Лейк-Сіті опублікувало фотографії підозрюваного у соцмережі X. Відділення повідомило, що громадськість може надавати інформацію, зателефонувавши за номером 1-800-CALL-FBI або відвідавши онлайн-сторінку.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували.

Пізніше президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер. «Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер.

До слова, за кілька годин до вбивства консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка його дружина опублікувала загадкове послання.

Зауважимо, вбивця консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка все ще на волі. Але ФБР стверджує, що фахівці уже знайшли потужну гвинтівку та відстежили пересування підозрюваного.