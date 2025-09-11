Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка
З`явилися нові деталі про ймовірного вбивцю Чарлі Кірка
фото: ФБР

Чарлі Кірк був убитий 10 вересня

ФБР просить громадськість допомогти у встановленні особи, яка має відношення до стрілянини засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Сьогодні місцеве відділення ФБР у Солт-Лейк-Сіті опублікувало фотографії підозрюваного у соцмережі X. Відділення повідомило, що громадськість може надавати інформацію, зателефонувавши за номером 1-800-CALL-FBI або відвідавши онлайн-сторінку.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували. 

Пізніше президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер. «Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер. 

До слова, за кілька годин до вбивства консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка його дружина опублікувала загадкове послання.

Зауважимо, вбивця консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка все ще на волі. Але ФБР стверджує, що фахівці уже знайшли потужну гвинтівку та відстежили пересування підозрюваного.

Теги: вбивство США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чарлі Кірк отримав важкі поранення в шию
У США невідомий стріляв у політичного активіста Чарлі Кірка (оновлено)
Вчора, 22:28
Поліція затримала рідного брата загиблої дівчини на місці злочину
Вбивство 17-річної дівчини у Білій Церкві. Підозру вручено рідному брату загиблої
4 вересня, 13:04
Люди приносять на місце вбивства Андрія Парубія лампадки та квіти
Ексрозвідник пояснив, кого намагалися залякати організатори вбивства Парубія
31 серпня, 15:21
Правоохоронці розповіли, що відомо про вбивцю Андрія Парубія
Поліція повідомила, кого розшукують через убивство Парубія
30 серпня, 19:29
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
Чому війну не можна зупинити в найближчі місяці?
27 серпня, 08:14
Судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері в Києві. 20 серпня 2025 року
Справа про вбивство на фунікулері йде до логічного кінця – генпрокурор
21 серпня, 08:48
Бессент прокоментував зустріч Трампа з Путіним та переговори із Зеленським
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці
19 серпня, 17:36
Користувачі відреагували на камін Трампа
Трамп змінив Овальний кабінет: соцмережі поглузували над золотим каміном та пригадали Януковича
19 серпня, 16:28
Чоловіку проведуть психолого-психіатричну експертизу
Відрубав матері голову та втік: поліція Хмельниччини знайшла підозрюваного у лісі
15 серпня, 20:10

Соціум

Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
Вбивство українки в США: підозрюваний назвав причину нападу
У Грузії затримано двох українців
У Грузії затримано двох українців
ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка
ФБР опублікувало фото ймовірного вбивці Чарлі Кірка
Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну
Росія відкрила аеропорт, який не працював з моменту повномасштабного вторгнення в Україну
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
У Німеччині зник мобільний звʼязок після тестування сповіщень про повітряну тривогу
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів
У жовтні запрацюють нові правила при вʼїзді в ЄС: що зміниться для водіїв та пасажирів

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua