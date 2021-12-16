Як розстрілювали українську інтелігенцію

Треба одразу чинити спротив репресивній системі

Чимчикуючи зранку по Інститутській згадав, що сьогодні сумна річниця

87 років тому тут відбулась перша хвиля масових розстрілів української інтелігенції. У далекому 1934 протягом 15-17 грудня, в рамках Ленінградської справи, розстріляли: Григорія Косинку, Костя Буревія, Дмитра Фалтківського.

Їх та ще багатьох інших представників української інтелігенції мучили і розстріляли на Інститутській. У підвалах Жовтневого палацу.

Про ці страшні події нагадує хрест, який поставили в пам’ять про загиблих

За страшною іронією долі на цій вулиці через 70 років розстрілювали Небесну сотню…

Знаєте, що для мене найстрашніше в цій історії? Те що їх друзі, серед яких були Підмогильний та Плужник, сприйняли їх смерть як щось неминуче. Більше того – вони і далі спокійно чекали, коли за ними прийде ЧК. І за пару років ЧК прийшло.

І всіх розстріляло.

Ось саме ця пасивна неминучість з їхнього боку мене найбільше вражає. Бо як на мене, коли почались перші несправедливі арешти та переслідування потрібно було об’єднуватись і боротися! Одразу чинити спротив репресивній системі, яка починала натирати оберти.

До речі, цей кейс, як не дивно, актуальний і зараз...

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Джерело: блог Віктора Тарана

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