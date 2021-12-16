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    Думки вголос

    Як розстрілювали українську інтелігенцію

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Багатьох представників української інтелігенції мучили і розстріляли на Інститутській - Як розстрілювали українську інтелігенцію
    Багатьох представників української інтелігенції мучили і розстріляли на Інститутській
    фото з відкритих джерел

    Треба одразу чинити спротив репресивній системі

    Чимчикуючи зранку по Інститутській згадав, що сьогодні сумна річниця

    87 років тому тут відбулась перша хвиля масових розстрілів української інтелігенції. У далекому 1934 протягом 15-17 грудня, в рамках Ленінградської справи, розстріляли: Григорія Косинку, Костя Буревія, Дмитра Фалтківського.

    Їх та ще багатьох інших представників української інтелігенції мучили і розстріляли на Інститутській. У підвалах Жовтневого палацу.

    Про ці страшні події нагадує хрест, який поставили в пам’ять про загиблих

    За страшною іронією долі на цій вулиці через 70 років розстрілювали Небесну сотню…

    Знаєте, що для мене найстрашніше в цій історії? Те що їх друзі, серед яких були Підмогильний та Плужник, сприйняли їх смерть як щось неминуче. Більше того – вони і далі спокійно чекали, коли за ними прийде ЧК. І за пару років ЧК прийшло.

    І всіх розстріляло.

    Ось саме ця пасивна неминучість з їхнього боку мене найбільше вражає. Бо як на мене, коли почались перші несправедливі арешти та переслідування потрібно було об’єднуватись і боротися! Одразу чинити спротив репресивній системі, яка починала натирати оберти.

    До речі, цей кейс, як не дивно, актуальний і зараз...

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    Джерело: блог Віктора Тарана

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    Теги: історія смерть СРСР
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    Як розстрілювали українську інтелігенцію