Як розстрілювали українську інтелігенцію
Треба одразу чинити спротив репресивній системі
Чимчикуючи зранку по Інститутській згадав, що сьогодні сумна річниця
87 років тому тут відбулась перша хвиля масових розстрілів української інтелігенції. У далекому 1934 протягом 15-17 грудня, в рамках Ленінградської справи, розстріляли: Григорія Косинку, Костя Буревія, Дмитра Фалтківського.
Їх та ще багатьох інших представників української інтелігенції мучили і розстріляли на Інститутській. У підвалах Жовтневого палацу.
Про ці страшні події нагадує хрест, який поставили в пам’ять про загиблих
За страшною іронією долі на цій вулиці через 70 років розстрілювали Небесну сотню…
Знаєте, що для мене найстрашніше в цій історії? Те що їх друзі, серед яких були Підмогильний та Плужник, сприйняли їх смерть як щось неминуче. Більше того – вони і далі спокійно чекали, коли за ними прийде ЧК. І за пару років ЧК прийшло.
І всіх розстріляло.
Ось саме ця пасивна неминучість з їхнього боку мене найбільше вражає. Бо як на мене, коли почались перші несправедливі арешти та переслідування потрібно було об’єднуватись і боротися! Одразу чинити спротив репресивній системі, яка починала натирати оберти.
До речі, цей кейс, як не дивно, актуальний і зараз...
Джерело: блог Віктора Тарана