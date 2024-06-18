Народна депутатка показала, що кияни тепер викидають на смітник (фото)

«Просто хтось з сусідів переглянув не лише свої літературні інтереси, але і світогляд. Як це зробили мільйони українців»

Жителі Києва активно виносять на смітник російську літературу: книги Буніна, Салтикова-Щєдріна та інших. Про це на Facebook-сторінці розповіла народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар.

«Смітник поруч з моїм будинком. Біля баків охайно складені стоси книг. Підходжу переглянути, що ж виставили на віддачу. Або на викид. Бунін, Салтиков-Щєдрін, русская романтічєская драма, і багато літературознавчих робіт, які пропонують Шекспіра чомусь розглядати крізь призму русской літєратури. З таким неприхованим імперським присмаком…», – написала Сюмар.

фото: Facebook / Вікторія Сюмар

За її словами, на сховищі книг не помітно жодного варварства: всі книги акуратно складені, не спалені, не пошкоджені.

«Просто хтось з сусідів переглянув не лише свої літературні інтереси, але і світогляд. Як це, власне, зробили мільйони українців», – зауважила нардепка. Політикиня додала, що поміж усіх російських книг немає жодної українського класика, чи бодай українською мовою.

Користувачі під дописом підтримали таку тенденцію. Хтось розповів, що теж виніс на смітник книги російських літераторів, хтось – що зробив це одразу після вторгнення.

фото: Facebook / Вікторія Сюмар

фото: Facebook / Вікторія Сюмар

Нагадаємо, Київський національний університет імені Тараса Шевченка закрив програми з вивчення російської та білоруської мов. Про це повідомив ректор університету Володимир Бугров в інтерв'ю «Українським новинам». Ректор також зазначив, що в університеті заборонено використовувати російські джерела.

Водночас на тимчасово окупованих територіях росіяни планують легалізувати заборону української літератури. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).