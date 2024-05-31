Словацький прем'єр Роберт Фіцо, який зазнав нападу, продовжить лікування вдома

Скільки займе повне відновлення Фіцо наразі невідомо

Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перевели з лікарні у місті Банська-Бистриця додому в Братиславу. Про це повідомляє портал Dennik N.

Джерела видання розповіли, що Фіцо продовжить лікування вдома. Скільки займе повне відновлення, не уточнюється. Навколо будинку політика посилили патрулі охоронців та поліцейських.

Нагадаємо, замах на Роберта Фіцо стався 15 травня у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. У прем'єра кілька разів вистрілив 71-річний письменник Юрай Чінтула. За словами нападника, він не хотів убивати Фіцо. Він нібито підготував замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за два дні. Нападник хотів помститися за політику прем’єра, яку не підтримує. Про це пише Pravda з посиланням на матеріали суду.

Цінтула раніше заявив, що не шкодує про скоєне, проте пізніше переглянув свій підхід і вибачився перед Фіцо. Ніхто інший під час замаху, за його словами, не міг постраждати, оскільки він добре вміє стріляти й обрав мішенню тільки очільника словацького уряду.

Нещодавно заступник словацького прем'єр-міністра, міністр оборони Роберт Каліняк, заявив, що одужання Роберта Фіцо від вогнепальних поранень у живіт йде в правильному напрямку, але буде «надзвичайно довгим». Його цитує агентство AFP.