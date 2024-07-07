Лідери НАТО занепокоєні станом Байдена – Politico

Світові лідери побоюються, що Байден може бути надто слабким, щоб перемогти свого конкурента

Союзники переважно задоволені перебуванням Байдена на посаді, але їх непокоїть питання щодо його віку

Дипломати та світові лідери, які готуються до саміту НАТО у Вашингтоні, стурбовані віком, станом здоров’я президента США Джо Байдена та його здатністю перемогти на виборах. Про це пише Politico.

Видання поспілкувалося з 20 людьми, пов’язаними з НАТО або майбутнім самітом Альянсу. Ці іноземні посадовці здебільшого виступають за переобрання Байдена і побоюються, що повернення Дональда Трампа до влади завдасть шкоди НАТО та підірве військові зусилля в Україні. Проте на тлі невдалих дебатів вони побоюються, що Байден може бути надто слабким, щоб перемогти свого конкурента й очолити державу знову.

«Не потрібно бути генієм, щоб побачити, що президент старий. Ми не впевнені, що навіть якщо він виграє, він зможе прожити ще чотири роки», – заявив один неназваний чиновник з європейської країни НАТО.

Ще один чиновник з ЄС зауважив: «Ми всі хочемо, щоб Байден отримав другий термін, щоб не мати справу з Трампом знову, але це не дуже обнадіює».

Серед занепокоєнь союзників по НАТО є те, як довго Байден зможе підтримувати американську підтримку для оборони Європи, особливо на тлі скептичного ставлення Трампа до допомоги партнерам закордоном.

«Ми ведемо більше розмов про нашу власну оборону, оскільки, схоже, Трамп повернеться», – сказав офіційний представник однієї з країн НАТО після дебатів.

Крім того, деякі союзники по НАТО не зовсім задоволені лідерством Байдена. Багато хто каже, що він був занадто поступовим у своєму підході до надання зброї та дозволу Києву дозволу завдавати удари по Росії.

Та все ж, за словами трьох дипломатів, союзники задоволені перебуванням Байдена на посаді, але їх непокоїть питання щодо його віку.

«Мені здається, що йому буде дуже важко продовжувати свою кампанію і залишатися на посаді», – сказав один високопоставлений дипломат ЄС, додавши, що, рішення про його заміну залежить від Демократичної партії і вона повинні розглянути всі варіанти.

Нагадаємо, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного опонента.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати балотуватися, утім низка демократів стурбовані його станом. Один із них заявив про «напружений тиждень у Вашингтоні».

Президент США Джо Байден у телеінтерв’ю ABC відмовився від незалежного медичного обстеження, яке підтвердило б, що він готовий відбути ще один термін на посаді. Свій провал на дебатах із Дональдом Трампом він пояснив «поганим епізодом», але при цьому «немає ознак жодного серйозного захворювання».

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

Як повідомлялося, група із 168 донорів Демократичної партії, громадських лідерів та керівників бізнесу надіслала листа Байдену із закликом припинити участь у виборах.