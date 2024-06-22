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Трамп заявив, що слова Байдена про вступ України в НАТО спровокували війну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трамп заявив, що слова Байдена про вступ України в НАТО спровокували війну
Трамп звинуватив Байдена у тому, що він нібито постійно говорив неправильні речі
фото: AP

Трамп вкотре заявив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії не розпочалася б

Колишній президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена у тому, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну. Про це Трамп сказав під час розмови на каналі All-In Podcast.  

«Понад 20 років я чую, що Україна в НАТО – це велика проблема для росіян. І я думаю, що це те, через що ця війна розпочалася. Байден говорив усе неправильно. І одна з речей, які він казав неправильно: «Україна буде в НАТО», – заявив колишній президент США.

Кандидат у президенти США звинуватив Байдена у тому, що він нібито постійно говорив неправильні речі, одна з яких – що Україна рухається в НАТО.

«Коли я чув, як він говорить, я думав: цей хлопець почне війну», – додав Дональд Трамп.

Також він вкотре заявив, що якби він залишався президентом США, повномасштабна війна Росії не розпочалася б.

«Чотири роки ніхто навіть не говорив, що Росія піде на Україну. Цього б ніколи не сталося. Росія не збиралась нападати на Україну. Як тільки я пішов (з Білого дому – ред.), вони почали шикуватися біля кордонів. І я подумав, що Путін робить це з метою переговорів. Тоді зненацька вони напали. Байден говорив протилежне до того, що, я думаю, він мав казати. Речі, які він говорив і досі говорить, божевільні», – сказав Трамп.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні й пообіцяв «вирішити це питання» ще до свого можливого переобрання. Трамп обурився, що запити України про допомогу «ніколи не припиняються». 

Як повідомлялося, якщо американський експрезидент Дональд Трамп знову прийде до влади, угоду про безпеку з Україною може бути буде скасовано. Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

До слова, Трамп раніше вже розкритикував закон про допомогу Україні на $60 млрд, який не могли ухвалити більше ніж пів року. Представник республіканців Дон Бейкон розповів, що Трамп, критикуючи цей закон про допомогу, говорив: «Якщо Україна переможе, яка буде вигода?».

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Теги: США війна Дональд Трамп

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