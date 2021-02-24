Акція на Банковій: поліція відпустила усіх затриманих

Поліція відпустила усіх затриманих під час акції на Банковій

24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції

Поліція відпустила усіх затриманих під час акції протесту на Банковій, який провели через вирок активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили», – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, в акції на підтримку ув'язненого одеського активіста Сергія Стерненка у Києві під Офісом Президента взяли участь понад 2000 осіб. За порядком стежили поліцейські та військовослужбовці НГУ.

Під час мітингу сталися сутички між активістами і поліцією, внаслідок чого постраждало 27 правоохоронців. 24 активісти було затримано.

Нагадаємо, в МВС повідомили, що під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички.

В результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та нацгвардійців.

24 активних учасників акції доставили до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.



Активісти з тематичними плакатами скандували гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.



Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.