Луценко розказав, як «правильно» переслідувати колишніх президентів

За словами колишнього генпрокурора, підозра Порошенку не має жодної юридичної ваги

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook прокоментував вручення чергової підозри п’ятому президенту України Петру Порошенку. Заявив, що, як ніхто, знається на цьому. Адже був першим генпрокурором, який особисто підписав підозру Януковичу і довів її до вироку в усіх трьох судових інстанціях. Каже, висувати підозру експрезиденту – «завжди особливо ретельна робота».

Суспільство підтримало висунуті звинувачення Януковичу, оскільки бачило неспростовні докази, зокрема, у вигляді його підпису під листом до Путіна із закликом ввести окупаційні війська на нашу територію. «Нічого подібного немає ні в цій, ні в раніше порушених понад 100 справах проти Порошенка», – переконаний Луценко.

За словами колишнього генпрокурора, ця підозра не має жодної юридичної ваги, «це просто елемент відосика». «Я публічно казав ще пару тижнів тому, що президент Зеленський не знає, чим похвалитися перед українцями в новорічному посланні. Тому поставив задачу ОПУ підписати за всяку ціну підозру лідеру опозиції», – написав Луценко. Він звертає увагу на те, що підозру не підписали ні Генпрокурор, ні її перший заступник, а це, мовляв, і є її реальною оцінкою.

Прокоментував Луценко й те, у який спосіб вручили підозру. Каже, для цього обрали день, коли Порошенко планував летіти на заплановані раніше міжнародні зустрічі. Що стосується спроби минулої п’ятниці вручити Порошенку підозру біля Верховної Ради, то якби слідчі ДБР справді хотіли це зробити, то могли б легко перекрити рух автомобіля, переконаний Луценко.

Він припускає, що насправді перед ними стояло інше завдання – «зімітувати втечу», щоб мати можливість оголосити Порошенка в розшук і затримати його з автоматниками після повернення. «Саме це відео було потрібне для реанімації зів‘ялого рейтингу Зе та його слуг», – припускає ексгенпрокурор.

Що стосується висунутих звинувачень, то Луценко нагадав, що купуючи українське вугілля з шахт на тимчасово окупованих територіях в 2014 році, Україна не сплачувала податків терористичним псевдореспублікам, бо шахти, згідно з вітчизняним законодавством, були зареєстровані в Києві. І загалом такі перереєстровані підприємства з тимчасово окупованих територій в 2014-16 роках сплатили 20 млрд грн до українського бюджету. Відтак всі податки йшли Україні. А готівка – суто на зарплати шахтарям під підпис за зарплатними відомостями. Тож говорити про фінансування тероризму Юрій Луценко вважає маячнею. Натомість він звертає увагу на те, що саме з часу президентства Зеленського Україна почала купувати вугілля напряму у РФ. Він називає загальну суму оборутки – понад $3 млрд, податки з яких йдуть, зокрема, і на утримання окупаційних військ в Криму та ОРДЛО.

Луценко переконаний, що кожен відповідальний лідер, який стоїть перед загрозою енергетичного колапсу й чергового військового вторгнення, мав би дбати про об‘єднання суспільства. Та й історія політичних репресій лідерів опозиції в Україні давно довела, чим це закінчується. «Від сфабрикованої справи проти Хмари в часи здобуття Незалежності до тюремних політичних відсидок Луценка і Тимошенко все це закінчувалося крахом замовників. Без сумнівів, так буде і цього разу», – переконаний ексгенпрокурор.

Нагадаємо, 20 грудня п'ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко отримав підозру у державній зраді.

Адвокати Петра Порошенка заявили, що вважають так звану «вугільну справу» політично вмотивованою та необґрунтованою. Сфабрикованою вважає нову справу проти п’ятого президента й керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов. Він запевнив, що Порошенко ходитиме на допити, коли повернеться в Україну.