Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Reuters

Трамп висловив упевненість в закінченні російсько-української війни

США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News, передає «Главком».

«Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що зрештою це станеться», – сказав Трамп.

Серед іншого американський президент традиційно згадав про закінчені ним війни та додав, що російсько-українську війну потрібно також завершити:

«Це надзвичайно цікаво: я врегульовував війни, які, здавалося, неможливо було зупинити. Вони тривали десятиліттями – одна 31 рік, інша 34 роки, ще одна 36 років. Роки й роки безперервних конфліктів – і я їх зупинив. А ця війна – саме та, яку потрібно завершити. Її потрібно завершити».

Також Трамп висловив розчарування щодо ситуації з війною в Україні в інтерв’ю для Fox News.

«Я розчарований Путіним. Я думав, що найлегше буде врегулювати війну через мої стосунки з Путіним, але виявилося, що це найскладніше», – сказав Трамп.

Він додав, що спочатку вірив, що зможе використати свої особисті зв'язки з російським диктатором для досягнення миру, однак ситуація стала набагато складнішою, ніж він очікував.

За словами президента США, «стосунки між Путіним і Зеленським жахливі, вони реально ненавидять один одного».

«Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення», – зазначив Трамп, висловивши надію на можливість знайти мирне розв’язання ситуації.

