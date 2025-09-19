Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
Трамп висловив упевненість в закінченні російсько-української війни
США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Fox News, передає «Главком».
«Після завершення війни ми допоможемо забезпечити мир. І я думаю, що зрештою це станеться», – сказав Трамп.
Серед іншого американський президент традиційно згадав про закінчені ним війни та додав, що російсько-українську війну потрібно також завершити:
«Це надзвичайно цікаво: я врегульовував війни, які, здавалося, неможливо було зупинити. Вони тривали десятиліттями – одна 31 рік, інша 34 роки, ще одна 36 років. Роки й роки безперервних конфліктів – і я їх зупинив. А ця війна – саме та, яку потрібно завершити. Її потрібно завершити».
Також Трамп висловив розчарування щодо ситуації з війною в Україні в інтерв’ю для Fox News.
«Я розчарований Путіним. Я думав, що найлегше буде врегулювати війну через мої стосунки з Путіним, але виявилося, що це найскладніше», – сказав Трамп.
Він додав, що спочатку вірив, що зможе використати свої особисті зв'язки з російським диктатором для досягнення миру, однак ситуація стала набагато складнішою, ніж він очікував.
За словами президента США, «стосунки між Путіним і Зеленським жахливі, вони реально ненавидять один одного».
«Побачимо, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення», – зазначив Трамп, висловивши надію на можливість знайти мирне розв’язання ситуації.
Коментарі — 0