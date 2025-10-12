Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Країни Балтії готуються до масової евакуації – Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Країни Балтії готуються до масової евакуації – Reuters
Добровольці, які беруть участь у евакуації під час навчань, сидять на стільцях та ліжках в евакуаційному центрі, створеному у легкоатлетичній залі у Каунасі, Литва
фото: Reuters

Естонія, Латвія та Литва розробляють плани евакуації сотень тисяч людей на випадок російської агресії

Естонія, Латвія та Литва розробляють масштабні плани евакуації цивільного населення на випадок можливої агресії Росії. Йдеться про сценарії, які передбачають переміщення сотень тисяч людей у разі вторгнення чи навіть нарощування російської військової присутності біля їхніх кордонів. Такі кроки стали реакцією на різке збільшення військових витрат Росії після початку повномасштабної війни проти України 2022 року. Як інформує «Главком», про це пише видання Reuters.

Занепокоєння через агресію РФ

Країни Балтії вже неодноразово попереджали партнерів по НАТО про зростання загрози з боку Москви. Вони фіксують не лише провокації російських винищувачів та безпілотників, а й кібератаки та дезінформаційні кампанії.

Хоча Росія офіційно заявляє, що не має наміру нападати на НАТО, у Вільнюсі, Ризі та Таллінні розуміють: після 2022 року такі запевнення нічого не варті.

«Загрози можуть бути різними – від прямого військового вторгнення до диверсій чи провокацій», – зазначив Ренатас Пожела, керівник литовської пожежно-рятувальної служби, яка бере участь у плануванні цивільної оборони.

Які сценарії розглядаються

За словами Пожели, один із найсерйозніших сценаріїв передбачає «зосередження потужного російського угруповання вздовж кордонів Прибалтики з метою захоплення територій за кілька днів або тиждень».

Інші можливі загрози – саботаж транспортної інфраструктури, хвиля фейкових новин, заворушення серед російськомовних меншин або штучна міграційна криза.

Під час навчань у Литві цього тижня евакуювали лише сотню людей із Вільнюса, але влада готується до значно більших масштабів – до 400 тисяч осіб у зоні до 40 км від кордонів Росії та Білорусі.

Як виглядатиме евакуація

У містах створюють пункти збору, запаси води, матраців і медикаментів, визначають маршрути руху транспорту. У Каунасі, наприклад, планують розмістити 300 тисяч осіб у школах, церквах та спортивних аренах.

Тих, хто залишатиме небезпечні райони на власних авто, направлятимуть другорядними дорогами, аби звільнити основні траси для військових колон.

«Ми готові. І це головне. Ми виконуємо свою домашню роботу», – заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Евакуація за межі Балтії поки не планується

Попри близькість до Польщі, жодна з країн Балтії не розробляє сценаріїв виїзду цивільних за кордон.

Причина – стратегічна вразливість Сувалкського коридору – вузької ділянки, яка з’єднує Балтію з рештою Європи.

В Естонії планують тимчасово переселити до 10% населення, переважно мешканців прикордонних районів. У Латвії ж прогнозують, що до третини громадян можуть тимчасово залишити свої домівки у разі реальної загрози.

«Ми не хочемо сіяти паніку, але мусимо бути готовими до всього», – підсумував Івар Май, радник естонського рятувального департаменту.

Нагадаємо, російська оборонна промисловість впроваджує довгострокові зусилля для різкого збільшення виробництва танків Т-90 та відновлення довоєнних танкових резервів, що свідчить про намір Москви становити довгострокову військову загрозу для НАТО. 

Нагадаємо, Москва випробовує реакцію НАТО: рої дронів атакували Польщу, а три МіГ-31 проникли в повітряний простір Естонії. Експерти попереджають, що недостатня рішучість Заходу лише заохочує Росію до нових провокацій.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що кремлівський очільник Володимир Путін прагне захопити всю Україну, але розуміє, що не зможе. За словами генсека, війна, ймовірно, закінчиться переговорами з гарантіями безпеки для Києва.

Генсек НАТО неодноразово заявляв, що союзники працюють над дворівневою системою гарантій безпеки для України, яка має запобігти повторній агресії з боку Росії і гарантувати безпеку України на високому рівні. Перший рівень – це встановлення мирної угоди або припинення вогню, а другий – конкретні гарантії, які нададуть США та Європа.

Читайте також:

Теги: кордон НАТО Естонія Латвія влада росія Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи стане Україна «новим Китаєм» з виробництва дронів для НАТО?
Чи може Україна стати «новим Китаєм» по виробництву дронів для НАТО?
3 жовтня, 17:02
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31
Трамп та перша леді прибули у Велику Британію
Візит Трампа та Меланії до Британії, атака на Черкащину та Кропивницький: головне за ніч
17 вересня, 05:48
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
23 вересня, 03:36
Російський винищувач дуже низько пролетів над німецьким фрегатом
Російський винищувач здійснив провокацію у Балтійському морі
24 вересня, 23:24
Податок на відсотки з депозитів у Росії вже надходить до бюджету для фінансування війни проти України
Російський бюджет стягує податки з депозитів через витрати на війну
25 вересня, 15:11
Власюк: Багато країн, які зокрема мають бюджетний тягар через підтримку України, зацікавлені в тому, щоб ці активи конфіскувати та використати
«З’явився апетит». Уповноважений президента побачив зростання інтересу партнерів до конфіскації російських активів
27 вересня, 10:19
ССО України вразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 у Криму
Українські ССО знищили «очі» С-400 у Криму
30 вересня, 13:07
Роботу аеропорту Вільнюса зупинено – літаки змінили маршрут
Роботу аеропорту Вільнюса зупинено – літаки змінили маршрут
5 жовтня, 00:49

Соціум

Країни Балтії готуються до масової евакуації – Reuters
Країни Балтії готуються до масової евакуації – Reuters
Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретний документ
Міноборони Фінляндії випадково розкрило секретний документ
У РФ тривають абсурдні самогубства бізнесменів. Цьому є два пояснення – New York Post
У РФ тривають абсурдні самогубства бізнесменів. Цьому є два пояснення – New York Post
Вибух на військовому заводі у США: підтверджено загибель 16 працівників
Вибух на військовому заводі у США: підтверджено загибель 16 працівників
Рідкісне цвітіння перетворило найсухішу пустелю світу на кольоровий килим квітів (відео)
Рідкісне цвітіння перетворило найсухішу пустелю світу на кольоровий килим квітів (відео)
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua