Ексраднику Трампа Джону Болтону висунули кримінальні звинувачення

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Болтон: Я з нетерпінням чекаю на можливість боротися, щоб захистити свої законні дії і викрити зло­­вживання владою
фото: Reuters

Міністерство юстиції США передало справу великому журі в штаті Меріленд, яке дало згоду на висунення звинувачень

Колишній радник з національної безпеки Дональда Трампа Джон Болтон постане перед федеральним судом за обвинуваченнями у незаконному зберіганні та передачі секретної інформації. Про це повідомляє BBC, інформує «Главком».

Міністерство юстиції США передало справу великому журі в штаті Меріленд, яке дало згоду на висунення звинувачень. Згідно з 26-сторінковим обвинувальним висновком, Болтону висунуто вісім пунктів обвинувачення у незаконній передачі інформації щодо національної оборони та 10 пунктів – у незаконному зберіганні такої інформації. Кожний пункт передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі.

Прокурори стверджують, що Болтон передавав надсекретні матеріали про розвіддані, ймовірні майбутні атаки, іноземних супротивників і зовнішньополітичні відносини, використовуючи особисту електронну пошту та інші приватні сервіси обміну повідомленнями. У висновку йдеться, що частина документів була надіслана на ім’я двох «неуповноважених осіб», можливими одержувачами називають його дружину й доньку.

У серпні агенти ФБР провели обшуки в будинку та офісі Болтона в рамках розслідування щодо поводження з секретними документами, сам він відкидає провину.

Президент Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, охарактеризував свого колишнього радника як «поганого хлопця». Болтон натомість назвав звинувачення елементом «інтенсивних зусиль Трампа залякати опонентів» і пообіцяв захищати свої дії в суді.

«Незгода та розбіжності є основоположними принципами конституційної системи Америки… Я з нетерпінням чекаю на можливість боротися, щоб захистити свої законні дії і викрити зло­­вживання владою», – заявив ексрадник. Він також нагадав про спроби адміністрації Трампа раніше блокувати публікацію його мемуарів і назвав теперішні звинувачення продовженням політичного переслідування.

Справу буде передано до суду, строки судових процедур наразі не повідомляються. Міністерство юстиції і ФБР утримуються від коментарів.

Як повідомлялося, міністерство юстиції США вимагає від прокурорів забезпечити якнайшвидше оголошення звинувачень колишньому раднику з нацбезпеки Трампа Джону Болтону. 

Двоє співрозмовників повідомили агентству, що високопосадовці відомства вимагають, аби справу винесли на розгляд вже наступного тижня. Водночас прокурори не хочуть поспішати та наполягають, що питання потребує додаткових розслідувань.

Нагадаємо, нещодавно Федеральне бюро розслідувань провело обшук у будинку та офісі Джона Болтона, колишнього радника з нацбезпеки Дональда Трампа. Він є активним критиком Трампа та його політики.

The New York Times писала, що слідчі перевіряють, чи міг Болтон незаконно передавати або зберігати секретну інформацію. ФБР підтвердила проведення «судово санкціонованих дій» біля його помешкання у передмісті Вашингтона.

Обшук відбувся після нових публічних заяв Болтона, який різко критикував Трампа після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Болтон тоді заявив, що саме Путін «вийшов переможцем».

До слова, колишній радник президента США з національної безпеки США Джон Болтон різко розкритикував аргументи держсекретаря Марко Рубіо, якими він пояснив зволікання з новими санкціями проти Росії. Рубіо стверджував, що нові санкції проти Росії нібито зменшать роль США як посередника між Москвою та Києвом. Своєю чергою Болтон назвав заяви держсекретаря «повною нісенітницею».

