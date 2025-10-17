Головна Світ Політика
Трамп запитав у Путіна, чи не проти він передачі Україні ракет Tomahawk

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп запитав у Путіна, чи не проти він передачі Україні ракет Tomahawk
Трамп сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що США мають достатньо ракет Tomahawk, але, за його словами, «вони потрібні і для власної безпеки»

Президент США Дональд Трамп розповів, що під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним поцікавився, чи не заперечує той проти передачі Україні ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Трампа, зроблені після розмови з Путіним.

«Я сказав Путіну: «Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч Tomahawk вашому противнику?» Йому ця ідея не сподобалась», – зазначив американський президент.

Трамп також наголосив, що Сполучені Штати мають достатньо таких ракет, але, за його словами, «вони потрібні і для власної безпеки», тож Вашингтон «не може виснажувати власні запаси».

На запитання журналістів, чи намагався Путін переконати його не продавати ракети Україні, Трамп відповів із іронією: «Звичайно. Як ви думаєте, чи скаже він: «Будь ласка, продавайте ці Tomahawk, я дуже це ціную?»».

Президент також повідомив, що сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні. Він назвав свій телефонний діалог із російським диктатором продуктивним і висловив сподівання, що він «може привести до встановлення миру в Україні».

Окрім того, Трамп зауважив, що наразі не виключає можливості нових санкцій проти Росії, але вважає, що «зараз може бути не найкращий час» для їхнього запровадження.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.

