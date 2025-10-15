Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна

Кремль відмовився коментувати «нерозуміння» Трампом дій Путіна, повторивши наратив про «інтереси Росії»

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо дій російського диктатора Володимира Путіна, але вкотре використав брифінг для повторення кремлівських пропагандистських наративів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков заявив, що Путін у всіх своїх діях «керується інтересами своєї країни і свого народу». Він цинічно стверджував, що все, що робить Путін, включно з повномасштабною війною в Україні, нібито необхідне для «забезпечення сьогодення і майбутнього» росіян. Пєсков також вкотре повторив стандартний кремлівський наратив про «відкритість» Путіна до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Заяви Пєскова пролунали після того, як Дональд Трамп 14 жовтня заявив, що, попри «дуже хороші відносини» з Путіним, він «не розуміє», чому той продовжує війну проти України.

Напередодні, 13 жовтня, Трамп заявив, що розглядає можливість використання поставок ракет Tomahawk як інструменту тиску на Кремль:

«Я можу сказати: Послухайте, якщо цю війну не буде врегульовано, я надішлю їм Tomahawk. Це неймовірна наступальна зброя. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно», – сказав Трамп.

Пєсков також підтвердив, що Трамп не привітав диктатора з днем народження (7 жовтня).

Як відомо, президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Україні, втрати РФ та можливі постачання Києву ракет Tomahawk. Крім того, політик висловив розчарування Путіним, проте зазначив, що їхні особисті стосунки залишаються «скоріше за все, хорошими», передає «Главком».

За словами Трампа, Путін мав би завершити війну проти України ще за тиждень, однак вона триває вже майже чотири роки. Американський президент оцінив втрати російської армії приблизно у півтора мільйона убитих і поранених, наголосивши, що це – одна з найкривавіших війн після Другої світової.

Він також зауважив, що Путін «не хоче завершувати війну», хоча бойові дії завдали серйозної шкоди російській економіці. Трамп нагадав про «довгі черги за бензином» у РФ і заявив, що економіка країни «починає руйнуватися».