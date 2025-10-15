Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна
Речник Кремля відмовився коментувати нещодавні заяви президента США
фото з соцмереж

Кремль відмовився коментувати «нерозуміння» Трампом дій Путіна, повторивши наратив про «інтереси Росії»

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо дій російського диктатора Володимира Путіна, але вкотре використав брифінг для повторення кремлівських пропагандистських наративів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков заявив, що Путін у всіх своїх діях «керується інтересами своєї країни і свого народу». Він цинічно стверджував, що все, що робить Путін, включно з повномасштабною війною в Україні, нібито необхідне для «забезпечення сьогодення і майбутнього» росіян. Пєсков також вкотре повторив стандартний кремлівський наратив про «відкритість» Путіна до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Заяви Пєскова пролунали після того, як Дональд Трамп 14 жовтня заявив, що, попри «дуже хороші відносини» з Путіним, він «не розуміє», чому той продовжує війну проти України.

Напередодні, 13 жовтня, Трамп заявив, що розглядає можливість використання поставок ракет Tomahawk як інструменту тиску на Кремль:

«Я можу сказати: Послухайте, якщо цю війну не буде врегульовано, я надішлю їм Tomahawk. Це неймовірна наступальна зброя. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно», – сказав Трамп.

Пєсков також підтвердив, що Трамп не привітав диктатора з днем народження (7 жовтня).

Як відомо, президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Україні, втрати РФ та можливі постачання Києву ракет Tomahawk. Крім того, політик висловив розчарування Путіним, проте зазначив, що їхні особисті стосунки залишаються «скоріше за все, хорошими», передає «Главком».

За словами Трампа, Путін мав би завершити війну проти України ще за тиждень, однак вона триває вже майже чотири роки. Американський президент оцінив втрати російської армії приблизно у півтора мільйона убитих і поранених, наголосивши, що це – одна з найкривавіших війн після Другої світової.

Він також зауважив, що Путін «не хоче завершувати війну», хоча бойові дії завдали серйозної шкоди російській економіці. Трамп нагадав про «довгі черги за бензином» у РФ і заявив, що економіка країни «починає руйнуватися».

Читайте також:

Теги: росія путін Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина не може збивати російські дрони через конституційні обмеження
Стало відомо, чому Німеччина не може збивати російські дрони над своєю територією
11 жовтня, 06:02
Основним озброєнням судна є ракетний комплекс «Калібр-НК»
ССО вразили новий російський ракетний корабель «Град»: що відомо
4 жовтня, 14:33
Трамп вважає, що дітям іммігрантів не варто надавати громадянство
Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів
27 вересня, 07:44
Російський винищувач дуже низько пролетів над німецьким фрегатом
Російський винищувач здійснив провокацію у Балтійському морі
24 вересня, 23:24
Весь цей парад брехні Путіна відбувався під акомпанемент негативних подій
Парад економічної брехні Путіна
23 вересня, 16:35
У московських аеропортах ввели план «Килим»
Безпілотники атакували Москву та Підмосков'я
22 вересня, 19:59
Трамп і Маск перекинулись кількома фразами на церемонії прощання з Кірком
Експерт з читання по губах розшифрував несподівану розмову Трампа і Маска на церемонії прощання з Кірком
22 вересня, 03:55
На сьогодні мирні переговори призупинені на невизначений час
Мапа важливіша за анонси: що насправді вирішує війну в Україні
20 вересня, 22:03
Демонтаж ліній електропередач розпочався у лютому цього року
Литва остаточно відключилася від російської електромережі
18 вересня, 17:23

Політика

На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
На кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої: десятки загиблих
Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна
Кремль відмовився коментувати заяви Трампа про Путіна
Путін «списав» Кадирова: експерт пояснив, чому чеченський глава вже не потрібен РФ
Путін «списав» Кадирова: експерт пояснив, чому чеченський глава вже не потрібен РФ
Свириденко обговорила з міністром фінансів США санкції проти РФ
Свириденко обговорила з міністром фінансів США санкції проти РФ
Трамп пригрозив скоротити допомогу Аргентині у разі поразки Мілея на виборах
Трамп пригрозив скоротити допомогу Аргентині у разі поразки Мілея на виборах
Нові заяви Трампа, удар по Дніпропетровщині: головне за ніч
Нові заяви Трампа, удар по Дніпропетровщині: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua