Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
БпЛА вдарили по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За словами глави регіону, обʼєкт нібито зазнав незначних пошкоджень

Безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію в Чувашії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора російського регіону Олега Ніколаєва.

За словами посадовця, Чувашія зазнала нальоту дронів, зокрема БпЛА вдарили по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Чиновник стверджує, що обʼєкт начебто зазнав незначної шкоди, однак його роботу все ж було припинено.

Як зазначив Ніколаєв, внаслідок удару нібито ніхто не постраждав. «Вся система екстреного реагування працює в посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем і вживаємо всіх необхідних заходів для безпеки регіону та мешканців», – написав він.

Нагадаємо, два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників. Згідно з інформацією Bloomberg, йдеться про термінали, розташовані поблизу Новоросійська: Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобазу «Шесхарис». У КТК причиною зупинки назвали повітряну тривогу, тоді як щодо нафтобази «Шесхарис» точна причина припинення роботи невідома, хоча факт зупинки підтверджено.

Ці два термінали є ключовими для світового ринку, оскільки через них Росія та Казахстан експортують понад два млн барелів нафти щодня. Їхня сукупна потужність становить понад 40 млн барелів на добу, що робить їх важливою ланкою глобального ланцюга постачання нафти.

До слова, у Волгоградській області РФ було уражено дві нафтоперекачувальні станції. Мова про «Кузьмичі-1» та «Зензеватку». 

Читайте також:

Теги: росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відстань від території України до цілі становила близько 1,4 тис. км
Безпілотники СБУ вчергове уразили «Газпром Нафтохім Салават» – джерело
24 вересня, 10:49
Після провалу низки операцій у 2022–2023 роках Лапіна звинувачували у поганій координації
Скандального генерала РФ Лапіна вигнали з армії
21 вересня, 13:07
Зеленський розповів, що у якийсь момент Росія почала використовувати свої енергоносії, як інструмент тиску
Зеленський відповів, чому Європа продовжує купувати російські енергоресурси
17 вересня, 00:07
У Берліні Кароль Навроцький зустрінеться з президентом Німеччини
Атака на Польщу: Навроцький відвідає Німеччину та Францію через російські дрони
14 вересня, 08:28
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Путін переконаний у своїй військовій перевазі та хоче, щоб Київ прийняв його умови
NYT назвав атаку дронів на Польщу сигналом Путіна для України, Європи та Трампа
11 вересня, 01:20
ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Де ЗСУ контратакують, а де ворог просувається. Огляд фронту
8 вересня, 11:14
70-річна жителька Семенівки загинула на місці
На Чернігівщині росіяни вбили із дрона 70-річну жінку
6 вересня, 13:49
У РФ не має бути жодного безпечного місця
Ні Рубльовка, ні Барвіха... У РФ не має бути жодного безпечного місця
29 серпня, 17:35

Політика

Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів
Угорщина є воєнним спекулянтом. Глава уряду Хорватії зробив різку заяву
Угорщина є воєнним спекулянтом. Глава уряду Хорватії зробив різку заяву
Росія перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО для майбутньої війни – ISW
Росія перевіряє протиповітряну оборону країн НАТО для майбутньої війни – ISW
США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції
США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції
Кремль приховує закатованих і хворих українців від Червоного Хреста – ОБСЄ
Кремль приховує закатованих і хворих українців від Червоного Хреста – ОБСЄ
Нетаньяху: Визнання Палестини – це сигнал, що вбивство євреїв окупається
Нетаньяху: Визнання Палестини – це сигнал, що вбивство євреїв окупається

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua