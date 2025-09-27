Нафтоперекачувальна станція в Чувашії зупинила роботу через удар дронів

За словами глави регіону, обʼєкт нібито зазнав незначних пошкоджень

Безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію в Чувашії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора російського регіону Олега Ніколаєва.

За словами посадовця, Чувашія зазнала нальоту дронів, зокрема БпЛА вдарили по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу. Чиновник стверджує, що обʼєкт начебто зазнав незначної шкоди, однак його роботу все ж було припинено.

Як зазначив Ніколаєв, внаслідок удару нібито ніхто не постраждав. «Вся система екстреного реагування працює в посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем і вживаємо всіх необхідних заходів для безпеки регіону та мешканців», – написав він.

Нагадаємо, два найбільші російські нафтові порти на Чорному морі тимчасово припинили завантаження нафти на танкери після нічних атак українських безпілотників. Згідно з інформацією Bloomberg, йдеться про термінали, розташовані поблизу Новоросійська: Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) та нафтобазу «Шесхарис». У КТК причиною зупинки назвали повітряну тривогу, тоді як щодо нафтобази «Шесхарис» точна причина припинення роботи невідома, хоча факт зупинки підтверджено.

Ці два термінали є ключовими для світового ринку, оскільки через них Росія та Казахстан експортують понад два млн барелів нафти щодня. Їхня сукупна потужність становить понад 40 млн барелів на добу, що робить їх важливою ланкою глобального ланцюга постачання нафти.

До слова, у Волгоградській області РФ було уражено дві нафтоперекачувальні станції. Мова про «Кузьмичі-1» та «Зензеватку».