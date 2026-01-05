Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували чемпіона Росії з тхеквондо

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ліквідованому окупанту було 47 років

У окупанта Кісієва лишилося четверо дітей

Захисники України знищили російського окупанта Алана Кісієва. Про це повідомляє «Главком».

Кісієв у 2000 році був переможцем чемпіонату Росії з тхеквондо.

Ліквідованому окупанту було 47 років. У нього лишилося четверо дітей. 

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта Кісієва.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

