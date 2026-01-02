Головна Країна Події в Україні
Окупанти готуються до нового прориву: ЗСУ назвали головні напрямки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар

Речник розповів, що українське командування вже бачить чіткі плани РФ на січень
фото: PAP



Російські війська планують активізуватись у січні на напрямках Харківської та Донецької областей. Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, пише «Главком».

За його словами, зараз фронт переживає тимчасове затишшя, однак активне перегрупування та розвідка з боку росіян вказують на підготовку до нового наступу.

«Росіяни проводять активне перегрупування. І, схоже, між тактикою «кошмарити нас на свята» чи трохи розслабитись і перейти до промацування оборони, вони обрали останнє», – зазначив Трегубов.

Речник розповів, що українське командування вже бачить чіткі плани РФ на січень.

«Вже очевидно, що у них є цілі: обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, пройти до Лимана і провести інфільтрацію в сам Лиман», — сказав представник ЗСУ. Він наголосив, що такі спроби вже провалювалися восени, і переконаний, що проваляться і тепер.

Щодо ділянки біля Дворічного на Харківщині Трегубов зауважив, що штурмів не зафіксовано, але це не свідчить про спокій.

«Це означає лише те, що росіяни готуються до їх поновлення найближчими днями», – уточнив він.

Окрему увагу військові приділяють річці Оскіл, яка може замерзнути.

«Коли річка промерзає, ворог може спробувати її перейти без плавзасобів», – попередив Трегубов.

Крім того, за словами речника, фіксується перекидання російських військ із менш активних ділянок — зокрема, зі Сватівського напрямку на Куп’янський, а також із території РФ.

Нагадаємо, у грудні 2025 року бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині.

До слова, у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. Українські захисники продовжують утримувати ключові позиції та завдають противнику відчутних втрат. «Главком» розповідає, скільки територій Україна втратила за рік.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.

Теги: Харківщина фронт наступ Лиман росіяни

