Головна Думки вголос Ян Валетов
search button user button menu button
Ян Валетов Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

Величезні втрати росіян. Чому їх це не зупиняє

glavcom.ua
Армія РФ втратила більше двох сотень тисяч своїх солдат
фото з відкритих джерел

Ким треба бути, щоб схвалювати смерті в безглуздій та програшній війні сотень тисяч батьків, синів та братів?

200 000+ убитими втратила Росія у війні з Україною.

Навіть якщо ця цифра неточна, а вона, зважаючи на все, досить близька до істини, то мова все одно йде про втрати в сотні тисяч убитими та пораненими.

10 років війни в Афганістані коштували СРСР набагато менше в перекладі на людський ресурс – поки що на порядок менше в абсолютних величинах.

При цьому Афганська війна стала однією з причин краху радянської системи, у тому числі через людські втрати. Суспільство обговорювало втрати, хоч і пошепки. Це було йому болісно. Матері шкодували своїх синів.

Ні інтернету, ні свободи преси та ТБ, ні альтернативних джерел інформації, якщо не брати до уваги ворожі голоси, у ті роки не було. Масштаби війни були незрівнянні, театр військових дій віддалений від СРСР, сили воюючих сторін непорівнянні, проте в результаті СРСР зазнав військової, ідейної та економічної поразки.

Росії ж, швидше за все, на своїх убитих і покалічених начхати з високої гірки. Її керівництво все ще не усвідомлює, що, крім людей, яких воно вбило, воно закінчило майбутнє своєї країни. Повністю втрачені перспективи розвитку науки, економіки, країна скочується у вимушений ізоляціонізм – список друзів та партнерів говорить сам за себе. Що може бути гіршим, ніж позбавити майбутнього стомільйонний народ? Якими недалекоглядними треба бути, щоб підтримувати тих, хто штовхає країну у прірву?

Ким треба бути, щоб схвалювати смерті в безглуздій та програшній війні сотень тисяч батьків, синів та братів?

200 000+ убитих.

Не захисників країни, не героїв, перед якими світ готовий схилити голови та прапори, а агресорів, ґвалтівників, убивць, мародерів, чиї кістки згниють у чужій українській землі, за сотні та тисячі кілометрів від будинку. Згниють тому що кремлівський недомірок уявив себе всесильним збирачем земель. Тому що російське суспільство розучилося бути громадянським суспільством, а стало простим стадом, яке божевільний пастух зі своїми вівчарками жене на забій.

Це не останні втрати. І мені їх не шкода.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин досі залежний від російського диктатора
Пригожин став альтернативою Путіну? Що не так з цією думкою
13 травня, 21:49
Українських воїнів мають ретельно готувати до бойових ситуацій
«Помилка того, хто вижив» або Що не так з системою бойової підготовки
20 квiтня, 16:33
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Коли закінчиться війна в Україні: прогноз Буданова (відео)
18 квiтня, 21:30
Анатолій Федорук подарував Єнсу Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі
Генсек НАТО відвідав Бучу (фото)
20 квiтня, 20:16
Слава Камінська оголосила про третє весілля та обурила українців
Слава Камінська оголосила про третє весілля та обурила українців
10 травня, 13:22
«Залишимо це трибуналу»: Зеленський прокоментував ймовірну атаку на Путіна
«Залишимо це трибуналу»: Зеленський прокоментував ймовірну атаку на Путіна
3 травня, 19:22
Військові впевнені, що звільнення частини території – це ще не всі хороші новини на сьогодні
Українські воїни за пів дня звільнили кілометр землі на Бахмутському напрямку (відео)
8 травня, 16:48
Вибух прогримів у центрі Мелітополя
У Мелітополі потужна «бавовна»
12 травня, 07:26
Раніше про кримінальні справи проти Роднянського та Вирипаєва не повідомлялося
Розповсюджували «фейки» про армію: Росія заочно арештувала режисерів Роднянського та Вирипаєва
Вчора, 11:03

Ян Валетов

Величезні втрати росіян. Чому їх це не зупиняє
Величезні втрати росіян. Чому їх це не зупиняє
Ідея завдати удару по легітимних цілях у Росії не зустріне опору в Україні
Ідея завдати удару по легітимних цілях у Росії не зустріне опору в Україні
Око за око, зуб за зуб. Чого хочеться після цих довгих 14 місяців
Око за око, зуб за зуб. Чого хочеться після цих довгих 14 місяців
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
Сьогоднішня ніч – це модель нашого життя на багато років уперед
Контрнаступ України. Експертам варто трохи помовчати
Контрнаступ України. Експертам варто трохи помовчати
Війна не закінчиться завтра. Нам потрібен план П
Війна не закінчиться завтра. Нам потрібен план П

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
В Кремлі свято
39K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
30K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
22K
У Києві чути вибухи, працює ППО
17K
Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей
16K
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту