Розповсюджували «фейки» про армію: Росія заочно арештувала режисерів Роднянського та Вирипаєва

Раніше про кримінальні справи проти Роднянського та Вирипаєва не повідомлялося

Олександр Роднянський та Іван Вирипаєв неодноразово виступали проти російської загарбницької війни

Басманний районний суд Москви заочно заарештував українського кінопродюсера Олександра Роднянського у справах про поширення «фейків» про російську армію (стаття 207.3 КК РФ). Про це пише видання «Медіазона».

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Раніше про кримінальну справу проти Роднянського не повідомлялося. Аналогічне рішення журналісти знайшли і щодо російського режисера та актора Івана Вирипаєва. Згідно з інформацією на сайті суду, обидва засідання щодо обрання запобіжного заходу пройшли 27 квітня. Арешт Роднянського наступного дня було оскаржено, а рішення щодо Вирипаєва набуло чинності 3 травня. При цьому Басманний суд опублікував картки справ лише сьогодні.

МВС Росії оголосило драматурга Вирипаєва у федеральний розшук, це випливає з бази відомства. Обидва режисери звинувачуються у розповсюдженні «фейків» проти російської армії. Зазначимо, що Олександр Роднянський народився в Києві, в Україні відомий як продюсер, що стояв біля джерел популярного телеканалу «1+1». Понад 20 років він є одним із найвпливовіших діячів російського кіно. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він виїхав із Росії і відкрито висловлюється проти війни. У жовтні 2022 року міністерство юстиції РФ оголосило Роднянського «іноземним агентом».

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Драматург, режисер та актор Іван Вирипаєв уже кілька років живе та працює у Варшаві, донедавна він залишався одним із найпопулярніших театральних авторів у Росії. Він також виступає проти російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року на Роднянського написав донос у російські правоохоронні органи відомий російський режисер, ім'я якого не називається.