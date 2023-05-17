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Розповсюджували «фейки» про армію: Росія заочно арештувала режисерів Роднянського та Вирипаєва

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Розповсюджували «фейки» про армію: Росія заочно арештувала режисерів Роднянського та Вирипаєва
Раніше про кримінальні справи проти Роднянського та Вирипаєва не повідомлялося
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Олександр Роднянський та Іван Вирипаєв неодноразово виступали проти російської загарбницької війни

Басманний районний суд Москви заочно заарештував українського кінопродюсера Олександра Роднянського у справах про поширення «фейків» про російську армію (стаття 207.3 КК РФ). Про це пише видання «Медіазона».

Раніше про кримінальну справу проти Роднянського не повідомлялося. Аналогічне рішення журналісти знайшли і щодо російського режисера та актора Івана Вирипаєва. Згідно з інформацією на сайті суду, обидва засідання щодо обрання запобіжного заходу пройшли 27 квітня. Арешт Роднянського наступного дня було оскаржено, а рішення щодо Вирипаєва набуло чинності 3 травня. При цьому Басманний суд опублікував картки справ лише сьогодні.

МВС Росії оголосило драматурга Вирипаєва у федеральний розшук, це випливає з бази відомства. Обидва режисери звинувачуються у розповсюдженні «фейків» проти російської армії. Зазначимо, що Олександр Роднянський народився в Києві, в Україні відомий як продюсер, що стояв біля джерел популярного телеканалу «1+1». Понад 20 років він є одним із найвпливовіших діячів російського кіно. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він виїхав із Росії і відкрито висловлюється проти війни. У жовтні 2022 року міністерство юстиції РФ оголосило Роднянського «іноземним агентом».

Драматург, режисер та актор Іван Вирипаєв уже кілька років живе та працює у Варшаві, донедавна він залишався одним із найпопулярніших театральних авторів у Росії. Він також виступає проти російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року на Роднянського написав донос у російські правоохоронні органи відомий російський режисер, ім'я якого не називається. 

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Теги: росія арешт Олександр Роднянський

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