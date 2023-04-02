Вже незабаром росіяни почнуть розповідати, що були проти війни

Прозріння нації після важкого отруєння величчю починається з заперечення провини

Дуже хочу дочекатися моменту, коли з того боку почнуть розповідати, що вони особисто до того, що трапилося, не мали жодного стосунку, ніколи так не думали, жодного разу нічого подібного не робили, нічого такого з літерами V і Z не писали і не говорили.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І те, що відбувалося, вони не схвалювали, і до влади ставилися без будь-якої симпатії, і на вибори не ходили, і, взагалі, під Крижополем у них є майже рідна троюрідна тітка, яка може підтвердити, що вони після 24.02. питали до неї по Вайберу «як справи?».

Адже саме так і буде...

Будь ласка, читайте текст після реклами

У переможеній нацистській Німеччині раптом з'ясувалося, що більшість і не чули про табори смерті, Гітлера зневажали, і часом мужньо ненавиділи, а те, що були членами НСДАП – так все ж таки були членами кращої партії у світі! Що тут такого?

Прозріння нації після важкого отруєння величчю починається з заперечення провини. Розуміння того, що наробили у чаді і того, що за все доведеться відповідати, приходить лише згодом.

Дуже хочеться дожити до цього моменту.

Подивитися, послухати, почитати...