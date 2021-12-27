Байден підписав оборонний бюджет: Україна отримає $300 млн допомоги

Американський президент підписав оборонний бюджет на 2022 рік у розмірі $770 млрд

Президент США Джозеф Байден підписав закон про національну оборону (NDAA) на 2022 фінансовий рік, який передбачає витрати на оборонні потреби у розмірі $770 мільярдів, повідомили у Білому домі.

Раніше цього місяця Сенат та Палата представників переважною більшістю голосів ухвалили цей законопроєкт, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні.

Як зазначається в офіційній заяві Білого дому, документ передбачає асигнування на програми Міністерства оборони, будівництво військових об'єктів, програми Міністерства енергетики у сфері національної безпеки та розвідувальні програми.

Білий дім висловив вдячність головам та високопоставленим членам Комітетів із збройних сил Сенату та Палати представників, які очолили роботу над законопроєктом.

Оборонний бюджет на 2022 рік фіскальний рік передбачає збільшення військових витрат приблизно на 5% порівняно з минулим роком. Підсумковий документ став результатом інтенсивних переговорів між демократами та республіканцями, які затягнулися через суперечки щодо політики стосовно Китаю та Росії.

Закон передбачає збільшення заробітної плати військовослужбовцям на 2,7% та збільшення закупівель літаків та кораблів. У документі також викладається стратегія боротьби з геополітичними загрозами, особливо з боку Росії та Китаю.

Крім того, передбачено виділення $300 мільйонів у рамках Ініціативи зі сприяння безпеці України, $4 мільярди у рамках Європейської оборонної ініціативи та $150 мільйонів для співпраці у сфері безпеки у країнах Балтії.

Законопроєкт також передбачає виділення $7,1 мільярда на Ініціативу зі стримування у Тихоокеанському регіоні. Крім того, документ включає заяву Конгресу на підтримку оборони Тайваню, а також заборону закупівлі товарів, вироблених з використанням примусової праці в китайському регіоні Сіньцзян.

У документі також міститься положення про створення комісії з 16 членів для аналізу військової кампанії в Афганістані, що завершилася в серпні.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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