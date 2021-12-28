Резніков закликав політиків не піаритися на теробороні

Міністерство оборони заявило, що неузгоджені кроки і заяви, які йдуть всупереч положенням закону України «Про основи національного спротиву», можуть ввести громадян в оману

Міністр оборони Олексій Резніков закликав політиків не піаритися на формуванні територіальної оборони України. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Звертаюся до всіх керівників органів місцевого самоврядування та інших обраних осіб. Я закликаю вас утриматись від дій і висловлювань, які політизують справу організації територіальної оборони. Мова йде про найважливіше – захист нашої країни. Тут не місце піару та пересмикуванням. Ми усі спільно маємо працювати заради інтересів України, кожен – у межах своїх повноважень. Зміцнювати обороноздатність, а не шкодити їй, розбалансовуючи процес. Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Очільники громад не очолюють формування Сил територіальної оборони і мають діяти у межах своїх компетенцій», – цитує Резнікова пресслужба міністерства.

Його заява пролунала після того, як Київська міська державна адміністрація заявила про створення у столиці штабу територіальної оборони. За даними КМДА, систему територіальної оборони столиці мають розгорнути найближчим часом, а нині триває набір резервістів у бригаду.

Міністерство оборони заявило, що неузгоджені кроки і заяви, які йдуть всупереч положенням закону України «Про основи національного спротиву», можуть ввести громадян в оману і зашкодити інтересам оборони держави.

«Ми виходимо на практичну стадію реалізації положень цього фундаментального закону. І важливо, щоб кожен розумів, де його компетенція починається і де завершується. В питаннях оборони не може бути ніякої двозначності. Тож, перше і єдине, що всі мають запам‘ятати – створення Сил територіальної оборони як окремого потужного компоненту всеохоплючої оборони у складі Збройних Сил України – це виключна компетенція військових, їх функція. На рівні з десантно– штурмовими військами, авіацією чи флотом тощо. Армія формує структуру Сил ТрО, готує відповідні плани, ставить завдання, призначає командирів, надає зброю. А міські та сільські голови, загалом місцеве самоврядування робить свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання. І ми вдячні за підтримку, яка вже надається», – сказав Резніков.

За його словами, найближчим часом Міноборони збирається організувати навчання місцевих керівників для недопущення помилок та самовільних дій і буде суворо вимагати дотримання законодавства.

Також нагадаємо, що 29 грудня в Києві не будуть вмикатися електричні сирени під час перевірки готовності територіальної системи оповіщення. Про це в ексклюзивному коментарі «Главкому» сказав заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань самоврядування Андрій Крищенко.