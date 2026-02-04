Головна Світ Політика
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир'я: пояснення аналітиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ISW підкреслює, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії
фото: АР

Аналітики: Короткостроковий мораторій не є значною поступкою з боку Росії

Кремль, ймовірно, спробує видати своє нібито дотримання енергетичного перемир’я за значну поступку, щоб отримати важелі впливу під час наступного раунду переговорів в Абу-Дабі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає «Главком».

Аналітики вважають, що масована комбінована атака Росії в ніч на 3 лютого лише підтвердила: Москва ніколи не мала наміру використовувати мораторій на удари по енергетиці для деескалації конфлікту чи серйозного просування ініційованих США мирних переговорів.

«Однак короткостроковий мораторій не є значною поступкою з боку Росії, оскільки російські війська продовжували наносити удари по українській логістиці та інфраструктурі під час мораторію», – наголосили аналітики.

Зазначається, що Росія і раніше пропонувала короткострокові припинення вогню, щоб імітувати зацікавленість у мирному врегулюванні війни, при цьому неодноразово відкидаючи заклики України та США до більш тривалого або постійного мораторію на далекобійні удари або припинення вогню.

Як повідомлялося, Україна чекала на реакцію Сполучених Штатів Америки щодо російських ударів по енергетиці. Глава держави наголосив, що президент США Дональд Трамп особисто просив Кремль відмовитися від ударів на час дипломатії та холодної зимової погоди, однак РФ проігнорувала його

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін «стримав слово» щодо тижневої паузи в обстрілах України, яка нібито тривала з неділі по неділю.

